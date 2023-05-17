精選食材懶人包｜晚飯首選 燒烤必備　至抵足料食材包推介

大家有沒有曾經出現過以下情況呢 ？「明明屋企身處旺區，亦非傳說中的「美食沙漠」，偏偏到晚飯時間要諗食咩，都苦無定案，結果都係草草了事？」有見及此，今次為大家搜羅了6款超抵食材懶人包，不論你係肉食獸、海鮮愛好者或者奉行素食主義，一袋可以滿足你需要，最緊要全港有8間分店可以取貨，方便「上班一族」收工時順路拎返屋企，每款產品都真空包裝、無添加，衛生安全放心食用，無論自己煮定同朋友BBQ打邊爐都勁足料啊！

超抵進口牛肉福袋：紐西蘭PS全草飼肉眼扒福袋

紐西蘭PS全草飼肉眼扒福袋 (約200g/塊) 優惠價：$192

大時大節都想煎塊靚牛扒增加儀式感，但在超市出售的牛扒價格總是相對較高，所以不妨在網店入手！這款紐西蘭直接進口，無激素添加、無抗生素的紐西蘭PS全草飼肉眼扒，因天然放牧關係油脂較少，肉質相對精瘦，而且更含有omega-3脂肪酸，非常適合健身及生酮飲食人士！現時網店有限定福袋優惠，3件裝只需$192、5件裝只需$300，最抵嘅10件裝更只需$499，平均一塊只需$49.9，如此高質嘅牛扒有點唔可以唔大量入手～

紐西蘭PS全草飼肉眼扒福袋 (約200g/塊)（原價：$204）

優惠價：$192（最多可使用6,700積分，抵消 $67現金）

優惠連結：https://bit.ly/3phqYsr

燒嘢食必備新鮮食材：P&J BBQ 燒烤套餐

P&J BBQ 燒烤套餐 優惠價：$280

而家天氣最適合同朋友一齊去燒嘢食，但燒烤場食材多調味、又怕唔夠新鮮，自己準備食材就最好不過啦！BBQ必備食物中雞翼絕對是首選，豬扒牛扒就更加不能少，而P&J BBQ 燒烤套餐就樣樣齊。套餐包括：歐洲進口優質波蘭雞中翼(1KG)、肉質鮮美的西班牙加泰羅尼亞豬肋排 (約500g)、最適合燒烤的俄羅斯帶皮挑骨豬腩(約300g)、天然澳洲70日穀飼安格斯肉眼 (扒裝200g)，及營養豐富的智利三文魚扒 (約300g)。

P&J BBQ 燒烤套餐（原價：$331）

優惠價：$280（最多可使用9,800積分，抵消 $98現金）

優惠連結：https://bit.ly/44At6vj

頂尖西斑牙豬肉：儲在家。方便煮餸(豬肉)包

儲在家。方便煮餸(豬肉)包 優惠價：$118

豬肉應該是不少人平日料理必用食材，一肉多用，可以用來煎炸、炒餸、煲湯等，但想保持肉質嫩滑可口，來源地都十分重要！這款方便煮餸(豬肉)包中4款豬肉都是來自西班牙頂尖肉類品牌Batalle，它們的豬隻含不胞和脂肪，相比是屬於健康肉類，而且只進行內部豬隻繁殖，以確保質素穩定及安全性。一包有齊免治豬肉、豬爽心、亞豬梅及豬肋排，想煮咩菜式都可以隨心所欲，最適合日日煮飯又經常食同款菜式怕悶的你！

儲在家。方便煮餸(豬肉)包（原價：$146）

優惠價：$118（最多可使用4,100積分，抵消 $41現金）

優惠連結：https://bit.ly/44Bka94

魚類貝類都有：儲在家。方便煮餸(海鮮)包

儲在家。方便煮餸(海鮮)包 優惠價：$248

作為海鮮愛好者，無論煮自家飯或與朋友聚會食飯，海鮮絕對是必食！但煮過海鮮都知道前期清洗不易處理，加上有些類別的海鮮本土未必有供應，所以選擇急凍的就比較合適了！魚類一定不能少，此海鮮包分別有來自格陵蘭的比目魚扒及智利三文魚扒，含蛋白質同Omega-3，無骨入口啖啖肉。再加埋法國海螺同紐西蘭半殼青口貝，想係屋企同另一半嘆浪漫西餐就fit哂啦！

儲在家。方便煮餸(海鮮)包（原價：$304）

優惠價：$248（最多可使用8,600積分，抵消 $86現金）

優惠連結：https://bit.ly/3NNTPOZ

澳洲特級草飼濃味牛肉：儲在家。方便煮餸(牛肉)包

儲在家。方便煮餸(牛肉)包 優惠價：$228

現時有很多火鍋及燒烤餐廳都主打不同部位的牛肉，優質的牛肉不但肉味濃，油脂分布均勻、肉質有嫩滑彈性，而方便煮餸(牛肉)包就可以滿足你的「肉望」！這個牛肉包分別有來自澳洲Redoak150日YP草飼黑安格斯牛肋條、黑安格斯骰仔牛粒，用作燒烤非常美味。而澳洲SouthernRangers特級草飼YP三角牛MB4+肉片，也選自基因優良的牛種，在豐富的綠色牧場放牧，無添加及激素，再配搭俄羅斯黑安格斯牛仔骨，打邊爐或煮小菜都可以感受到最高級的牛肉風味！

儲在家。方便煮餸(牛肉)包（原價：$273）

優惠價：$228（最多可使用7,900積分，抵消 $79現金）

優惠連結：https://bit.ly/42jMRFZ

素食者最啱食：儲在家。方便煮餸(素食)包

儲在家。方便煮餸(素食)包 優惠價：$120

各類急凍海鮮同肉類的方便煮餸包都介紹了，又點可以唔照顧埋一眾素食者呢。素食包食材來自台灣，包括養生何首烏燉盅 (純素) (約1200g)、台灣慈方素魚餃 (奶素) (約110g)、東坡素肉丁 (奶素) (約200-220g)及優然清蒸鱈魚 (蛋奶素) (約400g)。由湯水、素魚、素肉都健康有營養，而且即使是素食都保留到菜色特色，不是素食者都一樣可美味享用！

儲在家。方便煮餸(素食)包（原價：$140）

優惠價：$120（最多可使用4,200積分，抵消 $42現金）

優惠連結：https://bit.ly/3B999OA

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