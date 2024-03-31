洗頭後不吹頭會脫髮？毛巾擦乾頭髮易斷？頭皮治療師教防脫髮方法

【脫髮/禿頭/增髮方法】相信大家曾經聽過家中長輩講：「洗頭後不吹頭會入風」、「頭髮自然乾會頭痛」等等壞處。但你有沒有聽過「不吹乾頭髮容易甩頭髮」的講法呢？到底為何會有這個講法 ? 頭皮治療師 Shirley 最近分享任由頭髮自然乾增加脫髮機率的原因及改善方法。



不少人都會習慣在洗頭後用毛巾印乾頭髮，或是任由頭髮自然乾，以為這就是護髮方法之一。Shirley指出，其實是大錯特錯。除了會令頭髮狀態變差之外，亦會增加脫髮機會。

頭髮自然乾會脫髮原因｜1. 加速細菌滋生

習慣以毛巾包裹濕髮，會令頭皮長期處於潮濕悶熱環境，容易令細菌滋生及加速繁殖，有損毛囊健康之餘，亦會產生脫髮現象。

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頭髮自然乾會脫髮原因｜2. 毛囊阻塞

長時間沒有將頭髮吹乾，頭皮溫度下降令循環變差，使營養無法傳送至各個毛囊，頭髮就不能健康地生長。

頭髮自然乾會脫髮原因｜3. 濕髮令頭髮難以修復

濕髮時毛鱗片打開，其實比乾髮更脆弱易斷。頭髮會容易分岔，即使待頭髮自然乾後再打理，都難以回復柔順。

4大改善脫髮方法

或者大家都會擔心上述情況會衍生脫髮問題，Shirley就提醒其實只要養成良好又正確的洗頭習慣，基本上都可以杜絕禿頭情況，以下有4個改善方法給大家參考。

改善脫髮方法｜1. 使用護髮產品修護毛鱗片

洗頭後用護髮產品修護毛鱗片，可暫時填補已打開的毛鱗片。這可避免吹頭時，頭髮會因毛鱗片打開受到損害而斷裂。

改善脫髮方法｜2. 用吸水毛巾將水分吸走

用毛巾輕輕按壓，將頭髮水分吸乾。避免用毛巾搓揉頭髮，因為毛鱗片尚未閉合，會容易造成斷髮。

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改善脫髮方法｜3. 壓乾水分盡快吹乾頭髮

用風筒將頭皮及髮根位置吹乾，盡量保持頭皮乾燥及毛鱗片閉合狀態，從而減低脫髮機率。

改善脫髮方法｜4. 定期預約頭皮護理

定期觀察頭皮狀態及清潔頭皮，既可促進頭皮血液循環，又可保持頭皮健康。每個人的頭皮狀況不同，所以需根據自己需求及情況，進行合適的頭皮護理。若果情況嚴重或者無改善，建議尋求專業髮療師幫助。

(資料來源：文章獲頭皮治療師 Shirley授權轉載。)