長期染髮會脫髮？頭皮治療師揭3有害染劑成份 附漂染前後護理貼士

【脫髮/頭髮稀疏】不論是男士或女士都會想間中轉換髮色，給人煥然一新感覺。不過大家或會擔心，如果染頭髮過密可能令頭髮變幼易斷，甚至禿頭。到底染髮和禿頭有何關係? 染髮前後又有何方法令頭皮保持健康 ? 頭皮治療師 Shirley 最近分享染髮注意事項及染髮前後護理。



染髮是脫髮主因?

Shirley指出，其實染髮不並非導致脫髮的主因。但曾有臨床報告顯示，如果染髮令頭皮產生過敏反應，有可能造成休止期落髮或大範圍的圓形禿，所以記得染髮時多加留意。

頻繁染髮或會令頭皮受損 (freepik)

染髮注意事項｜1.染劑種類對掉髮影響程度不一

染劑主要有3種，分別是持久性染裝劑、半永久性染髮劑及漂染染髮劑，而每種染劑都有其特性。

持久性染髮劑：一次性將白髮變成黑髪；持色度高，毋須補染；染劑刺激大，接觸到頭皮會容易造成水泡，皮膚炎。



半永久性染髮劑：屬天然染髮劑；需要經常補染；刺激性相對酸小，接觸到頭皮可能會造成痕癢、紅疹等過敏反應。



漂染染髮劑：需要染特殊顏色時使用；需要頻繁補色；接觸到頭皮反應較強烈，容易造成紅腫、頭皮乾燥，失去皮脂保護等情況。



染髮注意事項｜2.染劑或致過敏反應

當染裝接觸到頭皮，頭皮可能出現角質增生異常，因而引起敏感。

染髮注意事項｜3. 頻繁染髮，容易刺激頭皮

如果染髮次數頻繁，可增加染劑接觸到頭皮機率，令頭皮過敏引發掉髮及毛囊受損。3種常見有害染劑成份有：

重金屬物質：對神經系統產生危害

雙氧水：長時間接觸頭皮會縮短頭髮生長期，形成大量休止期

對苯二胺：高度刺激性，會影響腎功能運作，亦有可能造成嚴重過敏反應



6大漂染前後護理貼士

頻繁染髮可能會令頭皮受損，從而令頭皮環境變差，更有機會令頭髮變幼，甚至易斷裂。有見及此，Shirley 就有以下染髮前後護理貼士給大家，令到頭皮保持健康。

6大漂染前後護理貼士 (freepik)

染髮前護理貼士｜發炎期間避免染燙

如果頭皮正處於發炎狀態，染燙會增加藥劑吸收，令頭皮問題惡化。

染髮前護理貼士｜敏感測試

建議皮膚容易敏感人士，在染髮前先進行測試。如自行染髮時，可將染劑搽至手腕處觀察30分鐘。

染髮前護理貼士｜頭皮隔離

加強頭皮皮膚的保濕度，同時形成保護層，減少染劑對頭皮的傷害。

染髮後護理貼士｜定期做頭皮護理

可喚醒老化頭皮，修復頭皮損傷及鞏固髮根。

染髮後護理貼士｜多飲水

加速新陳代謝，有助排毒。

染髮後護理貼士｜補充維他命C

有助抗氧化，對抗自由基，食物例子有蕃茄、奇異果。

(資料來源：文章獲頭皮治療師 Shirley授權轉載。)