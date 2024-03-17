頭皮要去角質？缺乏清潔可致脫髮 頭皮治療師教分常見去角質產品

【護髮/去角質產品】不少女生都知道去角質是真正保養肌膚一大關鍵，但其實頭髮都需要去角質，這才可徹底淨化，清潔頭皮污垢和油脂。頭皮治療師 Shirley 最近分享正確清潔護理頭皮方法，及教大家如何揀選頭皮去角質產品。



什麼是角質?

角質層是頭皮上與皮脂膜組成一道保護皮膚的天然屏障，用以調節水份並且隔絕污垢刺激。

如角質層處於健康狀態，每隔一段時間就會隨新陳代謝脫落，及生成新角質層。但角質的代謝率會受各種天氣、健康、清潔等變化影響。

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頭皮護理｜缺乏清潔的後果

頭皮和身體其他皮膚一樣，有油脂分泌及汗腺。如果清潔不足，會令角質層過厚，並堆積油脂及污垢，造成毛囊堵塞，影響髮根的水分吸收之餘，亦令髮絲變脆弱，甚至脫髮。

頭皮護理｜過度清潔的後果

過度清潔的話，會破壞頭皮的屏障，令角質層變薄而削弱頭皮鎖水能力，造成過度乾燥的緊繃感。隨之而來的，就可能會出現紅腫、痕癢、敏感、頭皮屑等問題。

頭皮護理｜正確清潔頭皮

作為頭皮的保護屏障，角質層是有必要存在，但要避免過厚過薄。而且要視乎膚質、季節轉換、個人需要而進行護理角質的療程。

在冬天，可主要做軟化護理，而非強行去除。維持角質層的水油平衡，才可令頭髮從根源變得健康。

頭皮護理｜3大常見去角質產品

市面上，去角質產品主要有3款分別是，顆粒狀、泡沫狀及泥狀。Shirley提醒，如果不肯定自己用哪種去角質產品較好，建議查詢相關專業人士意見，避免在家中自行嘗試，有機會令頭皮狀況惡化。

顆粒狀

透過顆粒與頭皮磨擦令角質脫落，清潔力較強，但具刺激性，會令角質脫落不均或者過度剝落。



泡沫狀

分子微細，容易平均分散於頭皮。溫和但包覆力較弱，去角質能力要視乎成份。



泥狀

吸附污垢效果強，但容易變乾，可能會過度帶走頭皮水份及油脂，甚至刺激頭皮。



(資料來源：文章獲頭皮治療師 Shirley授權轉載。)