脫髮｜飲含糖飲料會脫髮？頭皮治療師：可致毛囊壞死！7類人高危

【脫髮/頭髮稀疏】大家走在街上隨處可見各式手搖杯飲料店，如珍珠奶茶、手打檸檬茶等，亦有不少人每天會飲用1至2杯含糖飲料。其實除了引起肥胖、慢性病之外，亦會導致禿頭！頭皮治療師 Shirley 最近分享飲用含糖飲料會導致脫髮的成因，更指出7大高危脫髮人士！



Shirley 指出，近期有項研究招募了1028名男性，年齡平均27.8歲。而研究內容是分析含糖飲料與脫髮之間是否存在關聯。研究發現，近60%參與者有雄性脫髮情況。而每星期飲用含糖飲料達1000毫升到3000毫升的人，脫髮機率比一般人高出近30%。如果每星期飲超過3500毫升，更高出42%！

飲用含糖飲料脫髮5大原因

飲含糖飲料脫髮原因｜1. 炎症反應

長期嗜甜會有較大機會患上毛囊炎、油脂分泌失調，繼而造成毛囊閉塞。嚴重時，皮膚會紅腫、疼痛，甚至有可能令毛囊壞死後頭髮不能再生。

飲含糖飲料脫髮原因｜2. 營養不均衡

過多糖分攝入的話，可能會妨礙身體正常吸收其他重要營養素, 導致供應毛囊的養分減少，亦會令身體囤積脂，增加脫髮風險。

飲含糖飲料脫髮原因｜3. 血糖波動 毛囊萎縮

高糖飲料會導致血糖水平急劇升高及胰島素分泌過多，從而引起激素水平的變化，再進而導致毛囊萎縮。

飲含糖飲料脫髮原因｜4. 激素影響

過多糖分會導致睪丸激素水平增加，DHT 水平上升，從而導致毛囊受損，並加速男雄激素脫髮。

飲含糖飲料脫髮原因｜5. 水份攝取減少

過多飲用含糖飲料可能導致身體脫水，影響頭髮的水分平衡。因為毛囊需要足夠水分來維持頭髮健康生長，而缺水可能導致頭髮變得乾燥及脆弱。

高糖飲食以外, 7類脫髮高危人士

【1】年齡增長 (超過30歲人士)

【2】吸煙者或曾有吸煙

【3】運動量較少

【4】睡眠時間較短

【5】生活壓力大

【6】家族有脫髮史

【7】頭髮有頻繁漂染



(資料來源：文章獲頭皮治療師 Shirley授權轉載。)