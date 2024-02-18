脫髮｜熱水洗頭會脫髮？頭皮治療師教正確沖洗頭皮+防脫髮方法

【脫髮/頭髮稀疏】氣溫驟降，洗澡就成一大難關！相信不少人會將水溫調高，以熱水洗頭沖涼，但有指用熱水洗頭，掉髮數量會變得越來越多。頭皮治療師 Shirley 最近分享熱水洗頭會掉髮的主因及4大改善方法，大家不妨參考一下！



熱水洗頭脫髮原因｜1. 高溫加劇頭皮問題

無因應頭皮屬性去調節水溫，容易令頭皮出現問題。而不同頭皮屬性用熱水洗頭會出現這些狀況，乾燥頭皮人士會因頭皮缺少油脂, 令頭皮更乾癢；油性頭皮人士會熱水刺激皮脂腺分泌，出油量大增；敏感性頭皮人士會因高溫而令頭皮更加刺癢，加重頭皮不適。

熱水洗頭脫髮原因｜2. 頭皮油水失平 影響頭髮健康

高溫令頭皮過度乾燥，增加頭皮皮脂腺分泌。當頭皮出油量增加，毛囊督會被油脂堵塞，影響頭髮吸收營養，頭髮越變越幼。

熱水洗頭脫髮原因｜3. 毛囊受傷

若水溫超過40°C，有機會造成頭皮「低溫燙傷」，導致毛囊受損，頭髮可能會變幼及容易斷裂。

4個急救脫髮方法

4個急救脫髮方法 (freepik)

既然用熱水洗頭可能會增加掉髮機率，到底如何洗頭才可改善掉髮呢? Shirley 就有以下建議。

急救脫髮方法｜1. 溫水配洗頭水洗頭

用36°C至38°C的溫水洗頭，可以有效帶走頭皮污垢及部分油脂，對頭皮亦比較溫和。

急救脫髮方法｜2. 沖洗頭皮時間最少1分鐘

沖洗時間建議為1-2分鐘，避免洗頭水殘留而導致毛囊堵塞，頭皮敏感人士有機會出現頭皮刺癢。

急救脫髮方法｜3. 適度按摩頭皮

用指腹輕按頭皮，可以促進血液循環，刺激毛囊及頭皮，有助頭髮生長。

急救脫髮方法｜4. 洗頭後吹乾頭髮

這樣可避免頭皮有細菌滋生，避免只用毛巾包裹頭髮或晾乾頭髮。

(資料來源：文章獲頭皮治療師 Shirley授權轉載。)