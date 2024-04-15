黑眼圈遮瑕技巧｜植村秀彩妝師親授4重點　新手也能秒學懂不卡紋

臉上總掛著揮之不去的黑眼圈，讓人看起來又累又憔悴！市場調查顯示購買遮瑕產品，8成以上都是為了黑眼圈遮瑕！



植村秀彩妝師Fion這次就來傳授簡單好學黑眼圈遮瑕技巧，小編筆記了遮瑕4重點，有黑眼圈困擾的同學快學！

黑眼圈遮瑕4大重點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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黑眼圈遮瑕步驟：遮瑕正確步驟校色→粉底→提亮

黑眼圈遮瑕絕對不是一次到位！Fion表示，任何遮瑕都必須少量多次、層層堆疊，才能完美遮蓋瑕疵同時自然不厚重！正確的黑眼圈遮瑕步驟，應先使用遮瑕中的校正色先進行校色修飾，第二步再使用粉底均勻遮蓋，最後再次使用提亮色，針對凹陷處來打亮眼周部位！

黑眼圈遮瑕選色：遮瑕顏色要選對

植村秀彩妝師Fion表示，黑眼圈因為生成原因不同，導致形成黑眼圈的顏色也不同，例如有些血管型的黑眼圈就會冒出發青的顏色，若是因為鼻子過敏形成的黑眼圈，則會因為循環不良呈現灰灰的暗褐色，有些黑眼圈則是因為凹陷、淚溝讓陰影加深，針對大部分的黑眼圈，Fion建議可選粉紅色遮瑕來修飾，針對暗沉型、暗褐色黑眼圈，則建議用紫色遮瑕來校色。

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黑眼圈遮瑕部位：從黑眼圈最下緣往上暈染

黑眼圈遮瑕校色的時候，第一筆絕對不要貼著下睫毛畫！若在這裡放了最多的粉體量，只會造成眼下卡紋困擾！正確的黑眼圈遮瑕位置，應畫在黑眼圈下緣，慢慢地往上暈染，通常黑眼圈下緣也會是眼下凹陷最深的部位。

黑眼圈遮瑕手法：先刷再指腹輕點不要推

如何讓黑眼圈遮瑕自然又有遮蓋力？Fion傳授遮瑕手法是先用遮瑕刷將遮瑕膏少量多次覆蓋，接著再以指腹以「輕輕點拍」方式暈染開，絕對不要用粉撲或指腹用力推開，因為一推就把遮瑕膏推掉了！容易造成結塊或是遮蓋力不佳。

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2024遮瑕推薦：shu uemura unlimited ccc 遮瑕調色組合

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