食維他命C美白竟引發急性腎衰竭！醫生：改喝2飲品護腎防心血管病

維他命C人體無法自行合成，須從飲食中攝取的必須營養素，也是最廣為人知與普遍使用的營養補充品。而維他命C的功效除抗氧化作用外，也能抑制黑色素生成，也是參與眾多生理機能的必要輔酶，不過任何營養素都要適量攝取。有婦人每日補充維生命C想美白，卻引發急性腎衰竭，切片結果證實是高劑量維生命C所導致的草酸性腎病變。對此，名腎臟科醫生江守山建議，應多喝水、一天兩杯黑咖啡與補充適量薑黃素及褪黑激素來護腎。



台灣泉源診所院長、名腎臟科醫生江守山在《57健康同學會》的「健康晚點名」中表示，自己曾看過一名婦人，大概第3期腎功能不全，「不是很糟糕」，約50％、60％左右的功能，後來他每天吃2000毫克的維他命C，吃了2年，就引起急性腎衰竭。江守山提及，問診時婦人稱每天喝維他命C錠泡的水，覺得好喝又能美白，但就發生腎衰竭，「這名個案有做切片，切片看到草酸，這是一個證據確鑿的案例，發現維他命C高量時，的確可以引起草酸性腎病變。」

該如何從生活中來護腎？江守山建議須做到下列4件事。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 多喝水

江守山強調，要護腎最簡單的道理，即水要喝夠，女生建議每日2500毫升；男生每日則3000毫升，「這是有文獻報告的，認為這樣才夠，才可能預防心血管疾病與腎臟病，因為水喝多了，毒素在尿中濃度自然降低，能降低它對腎臟的損害。」至於開刀前醫護為何要幫你打針？江守山說，不是怕你口渴，是怕等麻藥打下去，血壓掉時，你可能會急性腎衰竭，所以先幫你補充充足的水份，「所以充足水份，有助於排毒，預防結石、預防尿感染，對腎臟有100個好處。」

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2. 把三高控制好

江守山指出，美國人血壓控制不好，容易腎衰竭；在亞洲血糖控制不好，也會腎衰竭，肥胖也易導致腎衰竭，「所以把三高，也就是高血壓、高血糖、高血脂控制好，對腎臟具有保護的效果。」

3. 不要增加腎臟毒性

江守山呼籲，不要一會吃止痛藥，一會兒又吃一大堆其他的藥，「你吃進去一下子，腎臟卻要忙很久去處理毒素，亂吃藥腎臟會承受很大的打擊。」

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4. 補充有益腎臟健康的營養素或飲品

江守山說，咖啡被發現可以降低蛋白尿，降低腎衰竭的風險，且咖啡是低磷低鉀，即使是尿毒症病人也可喝咖啡，一天喝2杯黑咖啡，可維護腎臟的健康。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：婦人每天吃維他命C引發急性腎衰竭！醫生建議改喝「這2種飲品」護腎且預防心血管疾病】