3招讓體脂兩週減3％！77老大懶人減脂法：飯前按饑點穴助抑制食慾

常在社群平台分享簡單實用瘦身法的77老大，這次又有厲害的減肥法「懶人減脂法」！



而且減的不是體重、是體脂！照著做兩週就瘦得很有感~

懶人減脂法3招，2星期減3%體脂！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 穴道按摩

77老大這次又來分享地表最簡單的降脂法啦！有中醫背景的77老大分享第一步可以先從穴道按摩開始，按摩耳朵小耳屏位置的「饑點穴」，一次按摩2分鐘，能幫助抑制食慾、啟動代謝，是身體自帶減肥機能的瘦瘦穴！簡單按摩就能幫助瘦身！

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2. 快走

77老大懶人減脂法第二招，不需要運動基礎也很好執行！就是「快走」，77老大說：「把跑步機設定坡度9、速度6，空腹快走30分鐘，一週3次不會累不會喘，是減脂最簡單的好辦法！」而且空腹運動能讓身體處於高燃脂狀態，早上空腹時間就是做運動最高效的減肥黃金時間！

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3. 吃比基礎代謝率低200卡

減肥減脂不用把自己餓得半死，只要「吃得比基礎代謝率少200卡」就可以！77老大說：「吃得熱量太少、肌肉反而會流失，澱粉能少不能斷，蛋白質吃體重x1.5g，蔬菜一天200g，這樣吃沒理由不會瘦！」只要做到以上三件事，兩週體脂就能減3-5%！真的很簡單！

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