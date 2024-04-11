Makiyo喪減25公斤！5大減肥法公開：食雞蛋最有效、斷食法易焦慮

Makiyo產後積極瘦身，暴瘦25公斤！近日她首次公開自己嘗試過的5種減肥法，雞蛋減肥法最有效、168最推薦！



其中幾種被Makiyo視為地獄減肥法，可怕後果是餓到「看到蜈蚣都想吃」！

Makiyo公開瘦25公斤的5大減肥法，斷食法別輕易嘗試！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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天數斷食法

暴瘦25公斤的Makiyo，成功瘦身後曾在粉專直播，跟粉絲聊天說：「我有很多種方法能讓你們瘦，但你們會有看到地獄的感覺。」這次她親自現身說法，把自己嘗試過各種的「地獄減肥法」下場分享給大家！第一種是許多明星都做過的「天數斷食法」，連續5天斷食，Makiyo說：「瘦了2公斤，但看到蜈蚣都想吃！」

雞蛋減肥法、生酮飲食

最紅的雞蛋減肥法Makiyo也試過，連續一個月只吃蛋，餓了就吃水煮蛋、茶葉蛋、溫泉蛋，搭配去上拳擊課，一個月成功瘦了10公斤，但看到蛋跟健身房就怕！她也試過生酮飲食，戒掉所有的糖和碳水化合物，不能吃飯、麵、麵包，連水果也不能吃，只能吃肉和天然的油，結果才吃3天她就糖癮發作想喝可樂，堅持一個月瘦了4公斤，但Makiyo說：「沒吃糖感覺是有健康一點，但人生還是沒辦法不吃米飯啊！」

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一日一餐、168

好姊妹小S也在做的減肥法「一日一餐」，Makiyo之前就曾分享過，一天在睡前只吃一餐，要吃什麼都可以，一個月瘦了5-8公斤，但後果是身體變得容易累，還會焦慮、飢餓、脾氣差難相處！最後一種是現在也很流行的168減肥法，168間歇斷食等於16小時空腹、8小時內進食，Makiyo說：「這是我覺得最好的方法，身體器官有休息到，如果餓的話就吃天然的堅果，一個月我就瘦了5公斤。」

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雞蛋減肥法瘦最快、168最推薦

總結Makiyo嘗試過的減肥法，同樣維持一個月，雞蛋減肥法讓她瘦了10公斤最快最有效、168則是最推薦！Makiyo還強調自己研究下來，發現對健康危害最大的就是「糖」，尤其是「空腹的時候吃糖」最可怕！Makiyo說爸爸就是起床喝甜的紅茶，不吃飯吃糖果，49歲就走了，呼籲大家：「糖分是對人是最最最害死的！」，最後小編還是要貼心提醒~無論想嘗試哪種減肥法，大家還是要依「均衡飲食、適量運動」的原則來進行，免得賠上健康可就得不償失！

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