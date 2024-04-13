抗衰老｜一支筷子解決抬頭紋、川字紋　3簡單動作飽滿好命額GET！

開運光滑好命額養成！臉部按摩出了許多美容工具，刮痧板、按摩儀通常也不便宜，但你知道其實靠一支筷子，就能按摩惱人皺眉紋、川字紋嗎？



小紅書就有位網友經常分享筷子按摩技巧，44歲臉蛋光滑無皺紋！馬上來學！

一支筷子解決抬頭紋、川字紋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 上下對撥

就是這麼簡單！不需要高功能按摩儀，一支筷子就能幫你解決皺眉紋~在按摩前貼心小提醒，一定要先抹上乳霜或美容油，確保肌膚在按摩時不會過度摩擦！接著就拿一支筷子利用中間的部位，對準眉心上下來回滾動對撥，往下的時候輕輕滑過，往上時稍微佳一點勁道。

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2. 斜側對撥

接著將筷子轉到約45度斜度，先按摩左眉上方，一樣來回對撥，往下時輕輕滑過、往上時稍微用點力推，有時會感覺到喀拉喀拉是正常的，持續把紋路跟肌肉都撥柔軟了就行，左眉撥完就換撥右眉。

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3. 定點上撥

最後回到眉心，將筷子由下往上撥至髮際線，這步驟定點拉提，只要做約3次就能看到明顯效果，這套筷子按摩法每天堅持這做，一天會比一天更進步！龍年開運想要擁有光滑飽滿的好命額頭，筷子去紋法先練起來~

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