皮膚白滑的10個小習慣　有效抗老化、改善暗沉　不用花錢去美容院

想養出Q彈透亮的白嫩肌膚，除了清潔保養要做好以外，規律的生活作息及飲食都要特別注意。



除此之外，還有許多平時沒注意到的小技巧，今天小編要偷偷告訴你「10個讓皮膚變好的秘訣」，趕緊筆記起來，你也能擁有天然好肌膚～

養成好膚質的10個習慣，肌膚又嫩又滑、吹彈可破！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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好膚質秘訣

1：定期換枕頭套、床單

睡覺時和我們的肌膚親密接觸的就是枕頭和棉被、床單了，如果沒有定期更換上面會積累一定程度的細菌與髒汙，可能成為痘痘冒不停的主要原因之一，如果你是油性肌膚，或是常常跟寵物一起睡覺，枕頭套和床單就要換得更勤，建議枕頭套每7天換一次，床單每10天換一次，保持長時間睡眠所接觸的物品清潔，才能避免痘痘與粉刺的滋生。

2：勤防曬

無論是夏天還是冬天，一年四季都是要做好防曬的，紫外線是皮膚老化的頭號殺手，防曬不僅可以避免曬傷，還能遠離膚色暗沉、斑點、皺紋，如果長時間曝曬於戶外，建議出門前15~30分鐘擦上防曬產品，並每隔兩小時補擦一次。

3：臉部定期去角質

因疫情每天戴口罩悶住肌膚，皮膚上的髒污、油光、角質越來越讓人崩潰！這時候光靠一般洗面奶也無法解決，定期去角質能夠幫肌膚清除老廢的死皮細胞，讓皮膚恢復以往光澤，毛孔的深層髒污被清乾淨，保養品中的精華也能更好地被肌膚吸收。一般臉部去角質最多一週兩次，如果是乾性肌膚，建議一週一次就好喔！

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4：認真洗臉、挑選適合肌膚的洗面奶

洗臉是我們清除一整天臉部髒汙的重要時刻，有些人喜歡一邊洗澡一邊用熱水洗臉，千萬不要這樣做！熱水容易過度帶走肌膚的皮脂及水份，高溫也容易刺激皮脂分泌，產生粉刺、青春痘等情況，因此使用「溫水」是最好的，約35度左右最適中。而洗面奶的挑選則要注意洗完臉，會不會感到臉部肌膚乾燥、緊繃，如果出現這種狀況，代表你該換一瓶洗面奶了～選擇溫和不刺激的洗面產品對皮膚狀況是最好的。

5：泡腳

女性天天適量泡腳可以幫助促進人體血液循環，加速人體的新陳代謝，有助於女性皮膚毒素以及黑色素的排泄，可以使肌膚變的細嫩紅潤，建議一天泡腳30-40分鐘即可，不宜泡太長時間，時間太長水變涼之後很容易導致受寒感冒！而且泡腳還可以幫助祛風除溼，如果你是體內濕氣較重的人，泡腳對你來說可說是好處多多。

6：含氟牙膏

如果你發現嘴巴周圍的人中及下巴區域莫名出現許多痘痘，那可以注意你的牙膏是否為「含氟牙膏」，氟是一種鹵素類的元素，可以預防蛀牙的產生，卻有可能是皮膚產生痘痘的原因之一，若你是下巴痘痘較多的人，可以換成低氟牙膏和無氟牙膏試試看，觀察痘痘狀況有無改善。

7：定期清理頭盔

如果你是經常騎電單車的人，頭盔保持清潔就是非常重要的一塊，每天戴著頭盔出門，路上的廢棄、油煙、髒污、細菌都會附著在頭盔上，頭盔內的高溫也容易成為細菌溫床，如果沒有定期清理可能會造成頭皮及臉部發炎冒痘，嚴重可能會導致脫髮問題。使用頭盔時，可以多加一層可拆式襯墊，並定時清洗消毒，脫下安全帽後，放置通風處陰乾，減少細菌產生的機會！

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8：補充水份

大家都知道多喝水為身體帶來的好處多多！皮膚好出名的女星楊丞琳就曾透漏自己每天會喝超過2,000mL.的水，英國記者Sarah Smith也曾依照醫生建議每天喝3,000mL的水，一個月後竟然像年輕10歲一樣，眼袋、黑眼圈、眼下皺紋、面部紅斑都消失了。每天攝取足夠的水份可以促進身體排毒、幫助皮膚代謝，把髒東西排出體外，免疫力自然提升，皮膚也跟著變得水潤年輕，然而專家建議睡前不要喝太多水，可能導致夜晚頻尿睡不好，可以趁白天的時間多喝一點。

9：戒糖

糖份攝取過多會導致皮膚的膠原蛋白變得脆弱，自我修復能力下降，加速肌膚衰老且更容易產生痘痘，而且糖分攝取過多更是肥胖的元兇，更不用說糖尿病等可怕疾病，然而「戒糖」並非指完全不能吃任何含糖食物，適當的攝取是沒問題的，重點是必須避開蛋糕、麵包裡常含有的「精製糖」，可以轉而從原型食物，如水果中攝取糖份，營養又健康。

10：認真卸妝不拖延

很多人下班回到家裡，總會懶得卸妝，讓化妝品在臉上殘留的時間越短越好，首先卸妝第一步，務必要將雙手清洗乾淨，接著將卸妝水倒在化妝棉上，在臉上輕柔按壓、擦拭，直到臉上乾淨不留彩妝，用清水沖洗，卸妝完後可以用洗面奶再次清潔，敏感肌可以選擇直接用清水洗即可。注意就算只有擦潤色防曬出門也要記得卸妝，以免清潔不乾淨，皮膚可能會出現過敏或蠟黃的狀況。

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