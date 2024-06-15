清陳年宿便、解便秘！營養師推薦有效通便食材　助潤腸提升保護力

【清宿便/便秘】都市人生活壓力大，精神緊張，加上飲食不均，容易出現便秘問題。台灣營養師高敏敏早前分享10大整腸食材，及4大有助腸道健康的食物，不妨一試。



便秘這種「肚谷谷」的感覺，真的令人感到十分苦惱。而在日常飲食中，我們又可以食甚麼去幫助促進腸道蠕動，改善便秘呢? 台灣營養師高敏敏日前推介10大整腸食材，希望助大家更順暢地排便。另外，她更提醒除了要有充足水分和纖維之外，好菌和好油脂都有助抑制有害菌，提升腸道保護力。更建議大家配合良好的運動習慣，就更有效地幫助清除宿便。

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營養師力推10大整腸食材

有助排便食材推薦｜1. 燕麥

富含水溶性膳食纖維，可軟化糞便、促進排便。

有助排便食材推薦｜2. 番薯

富含膳食纖維，可幫助清除宿便。

有助排便食材推薦｜3. 無糖乳酪

含豐富的益生菌，可幫助調節腸道菌叢，促進腸胃蠕動。

無糖乳酪 (freepik)

有助排便食材推薦｜4. 菇類

富含水溶性膳食纖維，可軟化糞便，使腸道菌叢健康。

有助排便食材推薦｜5. 地瓜葉

豐富膳食纖維，可軟化糞便，幫助糞便排出。

有助排便食材推薦｜6. 毛豆

豊富膳食纖維，可刺激腸胃蠕動。

有助排便食材推薦｜7. 海藻

含高黏度的多醣體，可以幫助排便順暢。

有助排便食材推薦｜8. 火龍果

富含果膠，促進腸胃蠕動，幫助排便。

有助排便食材推薦｜9. 奇異果

含水溶性膳食纖維，幫助軟化糞便，有機酸幫助腸道健康。

有助排便食材推薦｜10. 香蕉

含不可溶性纖維，可幫助軟化糞便。

4大便秘剋星

便秘剋星食物1. 白開水



因為腸道就像滑水道，沒有水，大便就衝不下來。所以，成人一天至少要喝2000c.c.的水量。

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便秘剋星食物2. 天然纖維



想增加膳食纖維的話，平日可以多食蔬果。因為當中的膳食纖維，不會被腸道消化之餘，吸水後會膨脹幫助推出糞便。

便秘剋星食物3. 好菌食物



乳酪可補充腸道生力軍，抑制壞菌，調節消化道機能。

便秘剋星食物4. 好油脂



潤滑腸道，可以讓糞便更滑順。

(資料來源：文章獲營養師高敏敏授權轉載。)