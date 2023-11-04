減肚腩｜馮盈盈腰圍只得21.5吋！靠3食物減脂清宿便　附瘦腰食譜

【減肚腩｜馮盈盈】相信不少女生最在意的身體部位，便是肚腩位置，容易積聚脂肪，卻又很難修練出曲線，加上現時流行露腰穿搭，實在令人困擾。常於社交媒體分享健康飲食的馮盈盈，日前在自己的YouTube頻道，分享減肚腩心得，並即場量度腰圍，數字相當驚人！



馮盈盈相隔兩年，日前終上載新影片，推出全新系列影片《盈營學》，透過讀書時期所學的知識，分享健康飲食及減肥方法。她表示，要打造窈窕腰線，需要注重飲食，「飲食跟運動之間有道80/20法則，即是運動佔兩成，飲食佔八成。」除了分享「瘦腰食物清單」，她亦公開量度自己的螞蟻腰，結果僅為21.5吋！

減肚腩｜馮盈盈推出全新系列影片《盈營學》，透過讀書時期所學的知識，分享健康飲食及減肥方法。(IG@crystalfyy)

減肚腩｜馮盈盈公開量度自己的螞蟻腰，結果僅為21.5吋！(YouTube@馮盈盈 FYY)

馮盈盈減肚腩食物推薦1. 乳酪

乳酪的酸甜味道，深得女生們喜愛，而味道以外，原來它更有助減肥。馮盈盈引述一項研究，每天進食200克低卡乳酪，連續8周體內脂肪會顯注減少，而另一研究則指出，女生每天食半杯乳酪，腰圍至少能減一吋！她續解釋，乳酪富含鈣質及益生菌，有助促進腸道健康及清宿便，以減少積聚脂肪。乳酪中的蛋白質，亦助促進新陳代謝，並降低食慾。

馮盈盈減肚腩食物推薦2. 青瓜

馮盈盈認為，青瓜卡路里低，但營養價值卻很高，指出每碗只得15卡路里，而且不含脂肪。她表示青瓜是很好的減肥食物，裡面的丙醇二酸，能夠阻止糖類轉為脂肪，同時鉀質亦有助去除水腫。

減肚腩｜馮盈盈注重養生飲食。(IG@crystalfyy)

馮盈盈減肚腩食物推薦3. 奇異果

超級食物之一的奇異果，馮盈盈亦讚高纖低卡，每個只得45卡路里，並含蛋白水解酶、水溶性及非水溶性纖維，幫助腸胃蠕動，以清除體內宿便。

馮盈盈減肚腩食譜推薦

此外，馮盈盈更不私藏一個非常奏效的瘦腰「XS特飲」，只要將各一碟的青瓜片和奇異果粒，連同一碗無糖原味乳酪，放進攪拌機內混合，直至食物完全被搗碎後，就可以倒出來飲用。