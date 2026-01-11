萬用霜7大推薦｜解決多個皮膚問題：Dior全效、曼秀雷敦濕疹適用

萬用霜推薦｜如果要舉薦一款家中常備的護膚產品，萬用霜定必是在名單之中。大部分的萬用霜都是成分單純且多效，不論甚麼膚質都能使用，而且能鎮靜多種肌膚問題，像是肌膚乾燥、痕癢、舒緩過敏等，一瓶即可由臉部、身體及四肢都能使用，非常高性價比！



萬用霜推薦1. Dior 全效修護萬用霜 - 珍藏版 50ml HK$485

由BLACKPINK jisso代言的全效修護萬用霜，瓶身綴上鮮明活潑粉紅色調的Dior經典千鳥格圖騰，擁有時尚設計的萬用霜，即成為手袋或化妝桌的精緻小物。這款萬用霜配方蘊含95%天然成分，適用於雙手、雙唇和身體的極，滋潤質感包裹著肌膚，令乾燥部位能顯著得到舒緩。

萬用霜推薦2. 曼秀雷敦AD軟膏 90g HK$106.5

曼秀雷敦的AD軟膏是日本人氣熱賣的止痕軟膏，能即時消除乾燥或濕疹皮膚痕癢及各種皮膚癢症，功效結合止癢、滋潤及消炎，此外產品不含類固醇，所以不論是濕疹、乾燥、敏感痕癢及各種肌膚癢症都可以安心使用。

萬用霜推薦3. LA ROCHE POSAY 理膚寶水 B5萬用修復霜 100ml HK$310

理膚寶水的B5萬用修復霜，蘊含修復肌膚屏障的最佳因子，包括積雪草萃取、益生元成分Tribioma以及維他命B5，配方有助修復肌膚表皮屏障，幫助舒緩肌膚多種狀況，包括皮膚乾燥﹑蚊叮蟲咬﹑疤痕﹑脫毛或醫美療程後等不適，都能為肌膚帶來滋潤和保護。

萬用霜推薦4. 大塚製藥 娥羅納英H軟膏 100g HK$79

娥羅納英H軟膏是許多人家中必備的潤膚產品，它是由品牌「黃金9配方」製造而成，有著殺菌滋潤的功效。此外，娥羅納英H軟膏還有不少隱藏的獨特用法，像是去黑頭、暗瘡護理、令雙手回復滑溜、治理輕度曬傷脫皮等，功能多多，不愧是家中常備品。

萬用霜推薦5. 德國SATINA 敏感肌萬用乳霜 150ml

SATINA的敏感肌萬用乳霜，是經德國皮膚科過敏測試承認產品，可用於臉部和身體。這款萬用乳霜是一款pH值中性的產品，富含礦物質與多種維他命原，可為乾燥或敏感肌膚提供最佳的保護及補水保濕。

萬用霜推薦6. Atorrege AD+ 高效修護霜 HK$350

Atorrege AD+ 所推出的高效修護霜，採用高保濕多效的100%油性親膚配方，包括鯊烯油、澳洲堅果籽油、天然神經醯胺等，能長時間提供屏障保護，修復損傷細胞，改善乾燥爆拆、損傷性皸裂、發紅等各種炎症問題。

萬用霜推薦7. CeraVe 長效滋潤修復霜 340g HK$215

CeraVe長效滋潤修復霜的配方含3種親膚Ceramides，配方有助鎖緊水分，並修復肌膚表皮屏障，減少表皮水分流失。採用MVE科技能有助持續輸送Ceramides等成分至肌膚表皮屏障，逐層釋放保濕及修護因子，讓肌膚能在塗抹後達致長效保濕功效。潤修復霜質感豐潤，適合用於面部及身體的乾性肌膚。