防水抗汗底妝｜記者開箱6大粉底液及遮瑕膏：可形成薄膜 輕盈貼服

【防水抗汗底妝｜記者開箱】香港夏天天氣濕熱，每天早上用心又花時間化出的完美底妝，很多時候出門一會就變得斑駁難看。這時不僅需要好用的定妝產品，還需要換上一支防水、抗汗及控油的底妝產品，就可放心參與夏日各種戶外活動！這次《01女生》記者就為大家開箱了6款不能錯過的防水抗汗底妝產品，一起找出夏日命定底妝！



防水抗汗彩妝｜記者開箱6大夏天必備：防曬乳、定妝蜜粉、眼線筆

防水抗汗底妝推薦1. BURBERRY BEAUTY 持妝霧柔粉底液 HK$540

BURBERRY BEAUTY的持妝霧柔粉底液，採用的TrenchProtect技術從品牌經典風衣的革命性布料汲取靈感，妝感輕盈透氣且不易脫妝，上妝後會感到舒適自然。此外，粉底液會在肌膚形成一層防水的薄膜，配合豐富的天然活性成分，全面呵護肌膚及補充水分，帶來持久啞緻的底妝。

防水抗汗底妝推薦1. BURBERRY BEAUTY 持妝霧柔粉底液 HK$540（許秀麗 攝）

防水抗汗底妝推薦2. By Terry 光采亮肌CC粉底液 HK$595

By Terry 光采亮肌CC粉底液是一款蘊含保濕修護精華粉底液，含90%天然成分，並採用純淨純素配方，妝效是超輕盈透亮且富潤澤感，妝感持久，可放心全日活動時使用。此外，這款粉底液質地輕盈貼服，還能輕鬆修飾臉上瑕疵、平滑肌膚及均勻膚色，隨時隨地可散發出自然光澤。

防水抗汗底妝推薦2. By Terry 光采亮肌CC粉底液 HK$595（許秀麗 攝）

防水抗汗底妝推薦3. Hourglass VANISH™無痕修飾粉底條 $410

Hourglass的VANISH™無痕修飾粉底條，擁有高遮瑕度，偏受不少女生歡迎。粉底條採用濃縮配方包含雙倍於傳統粉底的色彩濃度，易於塗抹，粉底和遮瑕一次完成！此外品牌更採用了創新配方，不僅妝效持久且防水，更可適應使用者的體溫，輕鬆貼合肌膚，是夏日戶外活動必偏的底妝產品。

防水抗汗底妝推薦3. Hourglass VANISH™無痕修飾粉底條 $410（許秀麗 攝）

防水抗汗底妝推薦3. Hourglass VANISH™無痕修飾粉底條 $410（許秀麗 攝）

防水抗汗底妝推薦4. GIVENCHY 高級訂製稜鏡柔光氣墊SPF45 PA+++

氣墊粉底的補妝方便程度高，亦是許多女生的底妝首選！GIVENCHY今年全新推出的高級訂製稜鏡柔光氣墊，將光感底妝與養膚配方合二為一，且擁有SPF45 PA+++的高防曬度，全天候保護肌膚免受日常紫外線照射。此外，氣墊粉底更是有著防水防汗的功效，大大提高了實用度，是很適合春夏天使用的氣墊粉底。

防水抗汗底妝推薦4. GIVENCHY 高級訂製稜鏡柔光氣墊SPF45 PA+++（許秀麗 攝）

防水抗汗底妝推薦4. GIVENCHY 高級訂製稜鏡柔光氣墊SPF45 PA+++（許秀麗 攝）

防水抗汗底妝推薦5. MAKE UP FOR EVER 高清持妝氣墊粉底 HK$450

MAKE UP FOR EVER的高清持妝氣墊粉底，妝效真實自然，同時有著強效修正瑕疵效果，即使重覆疊加，半霧面柔焦妝感仍然自然貼薄。此外，氣墊粉底更有著防水及抗汗水的功效，加上SPF 50+/PA++++的高度防曬，很適合夏天戶外活動時使用。

防水抗汗底妝推薦5. MAKE UP FOR EVER 高清持妝氣墊粉底 HK$450（許秀麗 攝）

防水抗汗底妝推薦6. Fenty Beauty We’re Even持久修護遮瑕霜 HK$248

一個完美的底妝，遮瑕霜也是不可或缺。Fenty Beauty的持久修護遮瑕霜，蘊含高效精華配方，有助消除明顯黑眼圈，改善眼周疲勞和衰老跡象，且能眼底肌膚持續補水，妝感絲滑貼服不會乾燥結塊。此外，遮瑕霜更是有著防水、防汗及不易脫妝功效，很適合需要著重遮蓋眼部瑕疵的女生使用。