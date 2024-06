防水抗汗底妝｜記者開箱6大粉底液及遮瑕膏：可形成薄膜 輕盈貼服

【防水抗汗底妝|記者開箱】香港夏天天氣濕熱,每天早上用心又花時間化出的完美底妝,很多時候出門一會就變得斑駁難看。這時不僅需要好用的定妝產品,還需要換上一支防水、抗汗及控油的底妝產品,就可放心參與夏日各種戶外活動!這次《01女生》記者就為大家開箱了6款不能錯過的防水抗汗底妝產品,一起找出夏日命定底妝!



BURBERRY BEAUTY的持妝霧柔粉底液,採用的TrenchProtect技術從品牌經典風衣的革命性布料汲取靈感,妝感輕盈透氣且不易脫妝,上妝後會感到舒適自然。此外,粉底液會在肌膚形成一層防水的薄膜,配合豐富的天然活性成分,全面呵護肌膚及補充水分,帶來持久啞緻的底妝。

By Terry 光采亮肌CC粉底液是一款蘊含保濕修護精華粉底液,含90%天然成分,並採用純淨純素配方,妝效是超輕盈透亮且富潤澤感,妝感持久,可放心全日活動時使用。此外,這款粉底液質地輕盈貼服,還能輕鬆修飾臉上瑕疵、平滑肌膚及均勻膚色,隨時隨地可散發出自然光澤。

防水抗汗底妝推薦2. By Terry 光采亮肌CC粉底液 HK$595(許秀麗 攝)

Hourglass的VANISH™無痕修飾粉底條,擁有高遮瑕度,偏受不少女生歡迎。粉底條採用濃縮配方包含雙倍於傳統粉底的色彩濃度,易於塗抹,粉底和遮瑕一次完成!此外品牌更採用了創新配方,不僅妝效持久且防水,更可適應使用者的體溫,輕鬆貼合肌膚,是夏日戶外活動必偏的底妝產品。

氣墊粉底的補妝方便程度高,亦是許多女生的底妝首選!GIVENCHY今年全新推出的高級訂製稜鏡柔光氣墊,將光感底妝與養膚配方合二為一,且擁有SPF45 PA+++的高防曬度,全天候保護肌膚免受日常紫外線照射。此外,氣墊粉底更是有著防水防汗的功效,大大提高了實用度,是很適合春夏天使用的氣墊粉底。

MAKE UP FOR EVER的高清持妝氣墊粉底,妝效真實自然,同時有著強效修正瑕疵效果,即使重覆疊加,半霧面柔焦妝感仍然自然貼薄。此外,氣墊粉底更有著防水及抗汗水的功效,加上SPF 50+/PA++++的高度防曬,很適合夏天戶外活動時使用。

防水抗汗底妝推薦5. MAKE UP FOR EVER 高清持妝氣墊粉底 HK$450(許秀麗 攝)