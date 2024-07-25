美白食物｜由內到外美白煥膚！營養師分享6大美肌食品 去斑去黃

常言道「一白遮三醜」，想保持皮膚白皙，擺脫黃氣、皮膚暗沉等問題，除了日常的美白護理以及鑽研護膚美白方法，塗防曬以及不時進食美白食品，外敷內服之下才能快速見效！美白食品五花八門，由人工的美白丸、美白飲品以及美肌補充品，到天然的美肌湯水、天然美白食物都有，到底那款有效、那款副作用低？想要由內到外展現亮白美肌，不妨參考好食課的Lexie張宜臻營養師分享！



「美白黑名單」真的能夠反黑、不曬傷、不長斑？

不少人有指咖啡、九層塔等容易令皮膚黑色素沉澱，容易曬傷、長斑等，但其實這些食品內含的色素是可以被人體代謝出體外的。另外，如果將含有呋喃香豆素光毒性成分的食物，之後立刻曬太陽就會引起類似曬傷後的紅腫、水泡等情況。

外敷內服之下 美白才能快速見效！（freepik）

營養師認可 6類美白食品！

想要亮白美肌，張營養師分享可以多服食以下6類食品，含有維他命A、維他命C、維他命E、Omega-3脂肪酸、多酚以及類胡蘿蔔素。

美白食品：維他命A



維他命A 有3大主要功用，能夠提升免疫系統、改善視力以及幫助維護皮膚健康。美國梅約醫學中心建議成年男性每日維生素A攝取量以900微克，女性700微克，除了口服補充劑外，大家亦可以多吃豬肝、地瓜、南瓜等食物。

美白食品：多酚食品



多酚是植物經過陽光照射後，光合作用產生的保護物質，廣泛存在植物中。而多酚具有抗氧化、抗發炎的特性，可幫助減緩紫外線對皮膚的損傷程度，大家可以多服食黑巧克力、葡萄、蔓越莓等。

多酚食品能夠抗氧化、抗發炎（freepik）

美白食品：類胡蘿蔔素



類胡蘿蔔素主要分為兩大類型：色素偏黃的葉黃素群與色素偏橘紅的胡蘿蔔素，可以選食胡蘿蔔、哈密​​瓜以及木瓜等食品。類胡蘿蔔素屬於脂溶性，攝取類胡蘿蔔素時，建議與油脂一起吃，經過切碎並煮熟，才能使營養素充分釋放以及吸收。

美白食品：Omega-3脂肪酸



Omega-3 脂肪酸是一種存在於海洋動物以及植物中的脂肪，對心血管、體內炎症以及眼睛保養等有莫大幫助，大家可以食用鯖魚、鮭魚或魚油。

美白食品：維他命C



維他命C 幫助鐵質吸收、提升免疫系統以及抗氧化，能夠減少紫外線對皮膚造成的氧化傷害，大家可以選吃番石榴、苦瓜、甜椒、奇異果等含有豐富維他命C的食品。

根據英國維生素及礦物質專家組參考膳食攝取量，成人每日建議最高攝取量為 1,000 毫克，另外維他命 C 並不能儲存在體內，每次分為 2 至 3 次攝取為佳。雖然維他命C 補充劑相當方便，但亦有機會與一些藥物可能會產生交互作用，以及加大腎臟負擔，需要多喝水以免形成結石。

維他命C減少紫外線對皮膚造成的氧化傷害!（freepik）

美白食品：維他命E



維他命E 作為美白好幫手，能夠清除自由基以及壓抑黑色素，能夠防止肌膚受損與暗沉。如果搭配類胡蘿蔔素一起食用，更可以減緩、預防紫外線造成的紅斑！