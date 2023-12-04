腋下黑色素沉澱嚴重？5個美白步驟　異味、暗沉1次解決　不再尷尬

女生們都很在意腋下的小細節，雖然用除毛刀除過但腋下還有一堆黑點點，而且舉起手來黑黑髒髒的！



不想花大錢去醫美，又想擁有一個乾淨的腋下，到底該怎麼解決呢？簡單的五步教你低成本腋下護理，簡單好上手～

腋下美白5個步驟，從此保持清爽白滑！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

第一步：除毛

除毛工具的選擇可以使用常見的除毛刀、除毛貼片、鑷子，但這些工具容易發紅過敏，造成毛囊發炎，最好使用有肥皂頭的除毛刀，可以降低刀片對於腋下皮膚的傷害。除完毛的腋下仍會有些沒除乾淨的黑頭，我們可以選用小型的刮毛刀來讓一些顧不到的邊邊角角瞬間變得乾乾淨淨。

第二步：去角質

我們的腋下角質層較厚，因此除完毛後表面都會有小疙瘩，看起來真的是非常不平滑啊！所以我們除毛後的第一步就是要去角質，洗澡的時候可以使用磨砂膏，用輕柔的手法在腋下打圈按摩，停留幾分鐘後就可以洗掉囉！

同場加映：防曬美白｜護膚達人授4大保養攻略免曬黑曬傷：不卸防曬易反黑！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

第三步：疏通毛囊

接下來使用水楊酸棉片來疏通我們的毛囊啦！選擇濃度大約0.5％~1％的低濃度水楊酸，才不會對皮膚造成太大的刺激。剛使用的時候可以先在兩邊擦拭三至五下，等日後皮膚較為熟悉這類刺激，建立耐受性後，就可以直接在腋下敷個五分鐘啦！

第四步：美白

我們可以選擇美白乳液塗抹在腋下進行按摩，當然條件較好的朋友也可以選擇美白精華，功效不打折，甚至會更好喔！

同埸加映：2023必買開架美白精華 網友激推：平價好用，提亮去暗沈超有效！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

第五步：除臭

我們的腋下管理可不是讓他變白就好，而是要讓腋下香香的，不然出門可就尷尬了！我們可以選用一些市面上買的到的平價止汗劑，不只可以抑制因為太熱帶來的異味，還能有效止汗喔！

延伸閱讀：

油肌必收！一拍定妝吸油、神隱毛孔「寶藏蜜粉餅」推薦，這款加入水楊酸還能縮毛孔

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】