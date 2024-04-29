回南天、綿雨令皮膚容易敏感？中醫教你4招抗濕保養 擺脫濕重疲倦

【回南天/皮膚敏感/潮濕】 踏入雨季，天氣潮濕、綿雨連連，天文台更指本週天氣持續放陰，更會有間歇性下雨。雨水紛紛，當然令人煩躁不已，更重要的是長期高濕度，令人有揮之不去的悶焗感覺，濕氣彌漫更很易出現疲態、「頭重重」等問題。



梅雨天濕熱悶焗，除了影響精神、心情，皮膚亦容易敏感不適，濕疹問題亦容易復發。想對抗濕氣，《01女生》特意邀請註冊中醫師鄭芸菁分享抗敏抗濕的調理秘訣。

回南天、綿雨令皮膚容易敏感？（freepik）

4方法解決天氣濕熱導致的問題：皮膚痕癢、紅腫、敏感

鄭醫師分享道天氣濕熱，外內濕邪繁生：外在濕邪因天氣潮濕，內生濕邪因脾失健運。當脾臟健運不良，體內元氣不足，導致脾虛且濕、內外兩邪夾雜發作，就會刺激皮膚。

當皮膚受到濕邪刺激，就會出現皮膚痕癢、紅腫、敏感等情況。想解決皮膚問題，大家可以利用4種方法去急救、治療！

4方法解決天氣濕熱導致的皮膚敏感！（freepik）

1. 濕敷

利用紗布浸泡生理鹽水，再濕敷在皮膚痕癢處。



2. 冷敷

利用冷毛巾或手帕包裹冰塊，以作局部鎮靜皮膚，能夠消退紅腫、減輕痕癢



3. 潤膚

塗抹不含藥用及化學成份的潤膚乳，以作滋潤肌膚



4. 中藥治療

以山藥針對治療脾胃，偏向濕重可多用蒼朮、茯苓，體質出現濕夾熱的情況，則多用土茯苓、萆薢。具體情況要視乎個別體質及皮膚皮疹狀態，建議諮詢註冊中醫師。



祛濕食譜、湯水原來不是人人合適？

不少人感覺自己「頭重重」、身體無力時，都會認為自己需要祛濕，但鄭醫師指出天氣潮濕屬於外濕，如果沒有被外在環境影響，而導致濕氣積聚的話，其實不需要袪濕，更加不要胡亂飲用祛濕茶！而常見內濕的症狀有舌苔厚白、身重、易感疲倦等。

想對抗濕氣，單純祛濕只治標不治本，祛濕同時亦要健脾，提升脾胃功能，體內水液運行暢順才不會積聚濕氣；例如在家除了可以用抽濕機外，同時配合生活習慣與食療。

2大安全祛濕湯水

祛濕湯水：1. 健脾化濕土茯苓赤小豆豬骨湯

材料：新鮮土茯苓70克、赤小豆30克、扁豆30克、生熟薏米30克、紅蘿蔔1條、豬骨500克



祛濕湯水：2. 祛濕利水老黃瓜薏仁湯

材料：老黃瓜1個、生熟薏米30克、澤瀉10克、陳皮1片、瘦肉半斤



祛濕茶勿亂喝 分分鐘令身體更濕！（freepik）

應該如何祛濕健脾保養？

提到健脾，鄭醫師提醒會有三大因素影響脾胃功能，包括飲食、休息以及情緒。

飲食方面，應該進食清淡、易消化的食物，避免進食過多煎炸、油膩、生冷以及過甜的食物；以免阻礙脾胃功能，令水濕停留形成內濕。配合足夠休息、適量運動，能夠令心情輕鬆、暢快；同時補充氣血，有助排解濕聚身重的感覺。

資料提供：鄭芸菁 中醫師