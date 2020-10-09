木瓜豐胸法真的有效？台灣與香港的Youtuber分別為此進行實測，結果上圍竟然有意外收獲。

青木瓜排骨湯能豐胸？台灣YouTuber福爾思庭實測其豐胸的效果，開始為期30天的食療。（IG@robertzona）

胸部能更豐滿也許是不少女生的願望，即使早已遠離發育時期，仍不斷尋找豐胸偏方。台灣YouTuber福爾思庭胸部偏小，為了測試坊間流傳的豐胸秘方，她決定開始為期30天的食療，實測青木瓜排骨湯是否真的能為她帶來豐胸的效果。

福爾思庭於開始實測前先記錄體重與上圍尺吋，那時她重60公斤，上胸圍為84 cm（33吋），屬於A Cup身型。青木瓜排骨湯的做法非常簡單，材料有一個青木瓜與適量排骨，而福爾思庭亦另外準備了紅棗與杞子。準備好材料後，先將排骨汆水去除血水及雜質，然後將青木瓜去皮去籽，再切成細塊備用。把所有材料放進煲中，待水滾後以中小火煮20至30分鐘，完成後加鹽調味即可。

按圖看青木瓜排骨湯製作方法：

同一樣的食物就算多好吃也會膩，要連續喝30天青木瓜排骨湯並不容易，福爾思庭於第20天便覺崩潰，但她仍堅持完成實測，結果30天後，上圍多了2 cm，由原本的A Cup 變B Cup，而體重亦上升了接近2公斤。她解釋自己一直在進行重量訓練鍛鍊肌肉，體重上升可能代表身體的肌肉量增加。她在影片分享上圍變大後的喜悅，雖然於視覺上未有明顯差異，但任何的上圍增長對於小胸女生來說也是成功的一大步。福爾思庭的實測證明青木瓜排骨湯擁有豐胸效果，不過她建議女生不用像她每天也喝同樣的湯，一星期三次便可以，否則容易因為太膩而放棄。

如果你覺得煲湯太麻煩，不妨參考一下另一位YouTuber吉吉的分享。她同樣針對「木瓜豐胸」的說法進行實測，嘗試連續14天進食木瓜與豆漿這豐胸組合，結果同樣令人驚喜。

木瓜與豆漿這豐胸組合效果如何？YouTuber吉吉嘗試連續14天進食，結果同樣令人驚喜。（IG@katiekwongxx）

吉吉同樣於實測前記錄上圍尺吋，然後每天進食半個木瓜與一杯無糖豆漿，14天後上圍從78 cm（30.7吋）上升至81 cm（31.8吋），證實此方法有效豐胸。與福爾思庭一樣，吉吉也覺得每天吃同樣的食物太膩，結果於第9天停吃了一天。有網民則留言建議有興趣嘗試的女生將食材攪拌成木瓜豆漿，更易入口減低放棄的念頭。

根據註冊營養師楊蒨珩Stephanie的專業意見，木瓜有效促使乳腺暢通，刺激女性荷爾蒙分泌，確有豐胸效果。她續指，豆漿裏含有的植物性雌激素（Phytoestrogen），與人體的雌激素相近，有研究指出適量攝取有助調節女性荷爾蒙，從而達到豐胸的效果。除了以上的食物，一些含有高蛋白質與良好脂肪的食物亦有助身體調節女性荷爾蒙，從而達到豐胸的效果。女生們不妨於平日飲食中加入堅果、三文魚等蘊含豐富Omega-3的豐胸食物，有助維持胸部堅挺和保持彈性。

按圖看更多營養師推薦的豐胸食物：