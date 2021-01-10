減肥怕反彈？台媽減18kg分享不復胖飲食攻略：將低醣變成生活態度

要不是胖到生無可戀，41歲的張晴琳（圈媽）也不會想要改變自己的飲食習慣。下定決心將「醣類」請出餐桌後，竟然順利減去多年來嘗試多種方法都無法甩掉的18公斤贅肉，而且過程中沒有感到飢餓不適，圈媽將低醣變成一種「生活態度」，不僅健康瘦下來還不怕復胖找上門。

相信低醣是一種「生活態度」，不是一個規定！規定可以遵守，也可以打破。生活態度卻是一種信念，無需別人監督，自然而然的實踐。以下是人氣Blogger圈媽提供的小技巧，靠這些秘訣她不僅成功在半年甩掉18公斤、還能持續不復胖。

如何開始減醣飲食？（按圖查看）：

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成功瘦身後，哪些習慣必須維持？（按圖查看）：

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想要瘦身不復胖，外食這樣挑！（按圖查看）：

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：不復胖比減重更難！41歲辣媽分享簡單好實行的【不復胖飲食習慣】。】