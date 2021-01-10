減肥怕反彈？台媽減18kg分享不復胖飲食攻略：將低醣變成生活態度

美容手帳
撰文：
最後更新日期：

要不是胖到生無可戀，41歲的張晴琳（圈媽）也不會想要改變自己的飲食習慣。下定決心將「醣類」請出餐桌後，竟然順利減去多年來嘗試多種方法都無法甩掉的18公斤贅肉，而且過程中沒有感到飢餓不適，圈媽將低醣變成一種「生活態度」，不僅健康瘦下來還不怕復胖找上門。

相信低醣是一種「生活態度」，不是一個規定！規定可以遵守，也可以打破。生活態度卻是一種信念，無需別人監督，自然而然的實踐。以下是人氣Blogger圈媽提供的小技巧，靠這些秘訣她不僅成功在半年甩掉18公斤、還能持續不復胖。

如何開始減醣飲食？（按圖查看）：

+3
+3
+3

成功瘦身後，哪些習慣必須維持？（按圖查看）：

+12
+12
+12

想要瘦身不復胖，外食這樣挑！（按圖查看）：

+7
+7
+7

相關文章：【減肥】不用挨餓也能成功瘦身　3個有科學根據的速效減肥法

+3
+3
+3

相關文章：【健康瘦身】減肥最怕先瘦胸？四大飲食關鍵　趕走肚腩保住事業線

+3
+3
+3
日吃五餐半年減肥20公斤？日本營養師創不捱餓「3+2零食瘦身法」
減肥沒成績？可能與新陳代謝有關　留意6個身體警號檢查代謝率
【減肥】減重訓、戒澱粉、增酵素 156cm台星李佳穎4招控制體重
【健康瘦身】想減肥不一定要挨餓！跟昆凌學習5個瘦身美容原則
【減肥】不用挨餓也能成功瘦身　3個有科學根據的速效減肥法
【減肥】侯佩岑分享8小時「輕斷食」瘦身方法　一個月可瘦5公斤！
【健康瘦身】減肥最怕先瘦胸？四大飲食關鍵　趕走肚腩保住事業線
【瘦身大作戰】跟足明星減肥餐單　但完全冇效？專家6大原因解釋

延伸閱讀：

日本營養師推薦６款【減醣便當】料理教學

酪梨狂熱者必收！簡易做又不會胖的7款【低醣酪梨】料理。

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：不復胖比減重更難！41歲辣媽分享簡單好實行的【不復胖飲食習慣】。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。