日吃五餐半年減肥20公斤？日本營養師創不捱餓「3+2零食瘦身法」

減肥讓人總是餓肚子，吃不飽、不敢吃、運動量大，就連喝水都怕胖～難道就沒有甚麼方法能瘦得健康又不挨餓嗎？日本就有一位知名營養師在節目上公開自己的自創瘦身菜單！不僅一天吃五餐也能瘦，吃飽飽之餘最多半年還能大甩20公斤！ 究竟專家口中的餐餐自己配，該怎麼吃？這套「3+2零食瘦身法」除了替你譜出超完美瘦身菜單，還教你原來用餐也有黃金時間點！

日本營養師自創「3+2零食瘦身法」，到底有何奧妙？（按圖了解）▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

一天吃五餐比不吃還瘦

這種一天吃五餐的3+2零食型減肥法，原理其實很簡單，專家表示，其成功的祕訣在於現代人生活壓力大、飲食時間不正常也不定量，因此若將三餐分為5餐分開食用，並且每餐間隔3小時，早餐和午餐間隔5個小時、午餐和晚餐間隔5個小時，中間的時間吃點零食，第一能透過飲食間隔時間來加速加入腸胃消化的效率，第二每天分成五餐來吃還能替自己的飲食時間做完美的調配，此外少量多餐攝取營養，既能抑制食慾避免讓自己吃太多，還能減少空腹時脂肪堆積時間，同時維持穩定的養分與健康基礎喔～

早餐準時吃不吝嗇

首先早上第一餐，早餐的部分建議上午7：30開始食用，並且以清爽、膳食纖維豐富、促進代謝的香蕉乳酪＋番茄奄列，一早補足適量蔬果以及水分，除了對一早的精神很有幫助，空腹時的第一餐挑選低糖、低脂且零油感的食材對於腸胃蠕動與消化也較為友善。

午餐前來點清爽零嘴

接著10：3​​0，距離早餐三小時後，這時雖然生理尚未有明顯飢餓感，但適量補足些許營養也能避免午餐前空腹飢餓感倍增，食材選擇上可以挑選富有油脂的堅果搭配蔬菜棒或是水果，這樣飽足感薄弱的輕食系零食能填補三餐間的空窗期，也能抑制午餐時的口慾。

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+ 7 + 7 + 7

午餐吃飽飽不忌口

過了午餐前的零食階段後，你可以將午餐時間撥晚一些，於13：00進食，在午餐的挑選上，則可以放膽吃，來一碗牛油果沙律、甜椒炒香菇加上蔬菜咖哩飯，也可以依照自己的食量與需求增加些許水煮魚肉或是白煮雞胸，簡單、富有飽足感且不挨餓，便是你的瘦身午餐第一原則。

下午點心吃甜甜

到了午後，午餐的飽足感慢慢消退，這時雖然沒有飢餓感，但想必你也已經有些嘴饞～午後下午茶的最佳時間是下午16：30，這時你可以用一杯牛奶或豆漿搭配燕麥片以及水果麥片，帶有些許飽足感，吃起來又有口感，對於控制熱量攝取也很有效呢～

晚餐不挨餓不要遲

最後到了一天之中的第五餐，雖然很多專家都建議，晚餐最好控制在五點六點左右吃完，但依循著這套瘦身菜單，晚餐講求的則是準時吃！晚餐時間最好於下午茶後三小時19：30左右的時間，並以蔬菜、雞蛋和適量蕎麥麵作為主食，能填補口慾同時低熱量無負擔。

儂編還是要提醒，上述瘦身方法不一定適合每個人，最健康的塑身方式還是要飲食搭配良好運動習慣，並且諮詢醫師選擇最適合自己的減重菜單。

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