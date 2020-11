張曦雯高峰147磅　6大秘訣維持23吋纖腰　減肥不戒澱粉可食零食？

【木棘証人】由張曦雯(Kelly)、羅子溢(前名:羅仲謙)及韋家雄主演的劇集《木棘証人》,由張曦雯擔任女主角再次人氣急升,張曦雯不時在社交平台大曬拍攝花絮以及生活照,原來女神也曾經高達147磅?

張曦雯減肥修身 均衡飲食、不戒口6大原則

16、17歲時的張曦雯達147磅,自小在美國的她而言,美食才是一切;曾於接受媒體訪問時表示,自己的食量比很多男性大,特別愛吃漢堡包、薯條及薄餅,認為人生應該是想吃便吃。張曦雯後來嘗試過多種減肥方法,如不吃東西、蔬果汁代餐和只吃烚煮食物,認為容易肚餓又易反彈,故還是選擇以健康方式修身。

▼▼▼點圖看張曦雯維持身形的6大秘訣,「長短棍」餐單不戒口也有效?▼▼▼

吃肉減澱粉?營養師補充 精製碳水化合物易影響身體炎症

張曦雯現時維持23吋纖腰,平日如果吃肉的話,便會減少攝入澱粉質。英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩(Stephanie)曾接受《01女生》訪問指,精製碳水化合物很多時會影響到身體內的炎症,容易致肥,她亦建議減少食用精製碳水化合物。

不過值得留意的是,當減少攝取碳水化合物與澱粉質,則需多進食肉類、奶類、豆類等蛋白質食物補充。另外,遇上「口痕」情況,可選擇食用含高蛋白質的乳製品,如牛奶、乳酪等,富飽腹感又低卡,或進食糖分較低的水果,補充纖維與營養。



自拍照被抨擊 張曦雯得體回應



除了苗條身形與一雙長腿被討論,張曦雯的自拍照近日亦被討論。除了身形上富有優勢,其貼地性格亦受網民欣賞,先是過往於直播打機時爆出英文粗口,亦無懼在社交平合展露素顏;同時於早前發布自拍照,被一名網友抨擊她皮膚毛孔大,張曦雯以英文回應:「maybe you’re used to seeing photos photoshopped with smoothing filters.. pores are normal(或者你看慣有濾鏡的相片,有毛孔很正常)。」此舉引來不少網友讚好,直指真性情。

▼▼▼張曦雯不時分享生活照,自拍照被批毛孔粗大?▼▼▼

