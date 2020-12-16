減肥是女生的終身課題，以「吃播」為工作的YouTuber也不例也。韓國人氣YouTuber梁秀彬以拍搞笑影片及「吃播」聞名，其個人IG帳號坐擁超過90萬粉絲，而YouTube頻道更有超過270多萬粉絲訂閱。梁秀彬過去髒重達131公斤（約288磅）因肥胖身形而成為個人特色，但是身體同時亦出現問題，為了健康她開始積極減肥，更成功減去幾個碼，究竟是如何做到的呢？

韓國人氣YouTuber梁秀彬身材肥碩以拍攝搞笑影片出名。（soobin1119@IG）

韓國YouTuber無痛減肥法 500天狂減45kg

韓國知名YouTuber梁秀彬，因拍攝過一段剪壞劉海的影片曾在網被瘋傳，她還拍攝過不少搞笑短片、化妝以及大快朵頤的「吃播」影片在網絡上爆紅而人氣急升。當時重達131公斤（約288磅）的梁秀彬肥碩且圓滾滾的身材十分可愛，成為個人特色，自小愛吃美食的她體重直線飆升。但梁秀彬在兩三年前驚覺身體發出警號，她一直深受糖尿病、偏頭痛等健康問題困擾，因此下定決心減肥。

梁秀彬曾拍攝剪壞劉海的影片而爆紅，如今減肥成功的她與過去判若兩人。（soobin1119@IG）

▼▼▼288磅韓國YouTuber梁秀彬減肥前後對比圖▼▼▼

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靠控制飲食與運動2招狂減體脂

原本十分討厭運動的梁秀彬決心走進健身室，跟隨專業教練的指導開始了一連串減肥計劃，當時她測出的體脂量數字嚴重超標。經過堅持不懈的減肥，500日後梁秀彬成功減重足足45kg（約99磅），體重由131kg減至86kg，腰圍也由44吋減至33吋，身體各部位明顯消瘦下來，減肥效果驚人！

梁秀彬體重一度高達131公斤，身體健康亦亮起紅燈，最後年半成功狂減99磅。（soobin1119@IG）

▼▼▼韓國YouTuber梁秀彬2招減肥方法公開！▼▼▼

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最重要的是堅持

減肥成功後的梁秀彬不僅在外觀上出現翻天覆地的變化，就連健康與心態亦有所改善，原本有糖尿病及偏頭痛的問題得以改善，減肥後體力也變得更好，不輕易生病。梁秀彬還分享瘦身後自己變得更開朗積極，過去情緒起伏比較大，也容易產生負面情緒，如今她的身心變得更加健康。另外，梁秀彬亦鼓勵減肥中的女生們「最重要的是堅持」，不是一定要跟教練減肥，「找到一樣自己喜歡，又能堅持下去的運動就可以」，從改變生活習慣開始，於飲食與運動著手，循序漸進，便能漸漸達成減重目標。

梁秀彬減肥後心境變得更開朗，人也變得更加美麗與自信。（soobin1119@IG）

營養師建議：減肥需改變飲食順序 先吃蔬菜能抑制食慾

註冊營養師楊蒨珩Stephanie對於梁秀彬以增肌訓練搭配帶氧運動為主的運動方法表示讚同，她指出增加肌肉能更有效地燃燒脂肪，她還提醒減肥人士在增肌過程中磅數會增加，但是並不代表脂肪增加，因此先增肌再做帶氧運動燃燒脂肪，減肥效果就能事半功倍。

除了運動，飲食對於減肥來說亦非常重要。（Sharon Pittaway/Unsplash）

此外，營養師Stephanie認為進食次數對減肥結果並沒有多大影響，無論是一日兩餐、三餐還是少食多餐，只要控制食物份量與攝取的卡路里便具效果。她亦認同「5：3：2」的黃金比例飲食法，其理念與生酮飲食法接近，但未如生酮飲食要求超低碳水化合物的攝取，她指減肥人士可以參考這種進食比例，適當進食碳水化合物，不要完全戒食。

另外，除了喝大量水抑制食慾外，營養師Stephanie還建議減肥人士改變進食順序，「抑制食慾」的最佳用餐順序是先吃蔬菜，再進食蛋白質及碳水化合物。減肥人士可以在進食主食前，先吃大量的零卡路里蔬菜以及高纖維的豆類來「墊胃」，能增加飽腹感，減少主食的進食量。

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