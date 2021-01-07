【燕雲台】由佘詩曼、何超蓮男朋友竇驍、唐嫣等演出的內地劇集《燕雲台》於無綫電視播出，45歲的佘詩曼飾演少女蕭家大小姐蕭胡輦一角成為熱話，其神級演技都不及凍齡外貌吸引？

佘詩曼自劇集《延禧攻略》的孄妃在內地開始走紅，無論是外貌、感情、家居一一都成關注焦點，是次再度出演內地劇集《燕雲台》，當然也成討論對象。

▼▼▼佘詩曼於《燕雲台》扮演蕭家三姐妹大家姐，由少女演至熟女，按圖睇阿佘於劇中的角色經歷▼▼▼

佘詩曼「瓊瑤式落淚」被網民大讚搶鏡

在《燕雲台》，佘詩曼為了妹妹唐嫣而選擇讓愛，最後嫁予由譚凱飾演的太平王罨撒葛，含淚出嫁至強顏歡笑的一幕讓網民大讚她的「佘詩曼瓊瑤式落淚」演技；而後來播出講述兩個妹妹唐嫣與盧杉自相殘殺的劇情，佘詩曼也再度以「佘詩曼瓊瑤式落淚」撒下眼淚，引來讚賞。

觀眾除了討論佘詩曼的演技，當然也討論她的容貌，有網民指佘詩曼如凍齡一樣，演繹少女角色並沒違和感；不過亦有網民指出能看出佘詩曼的法令紋，好壞參半。然而，佘詩曼不時都會在社交平台分享素顏照，力證凍齡有術。

▼▼▼45歲佘詩曼美貌不遜主角唐嫣，即按圖學阿佘3個凍齡保養方法▼▼▼

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▼▼▼佘詩曼擁凍齡美貌，無懼在社交平台分享素顏照，按圖睇阿佘分享素顏相▼▼▼

▼▼▼佘詩曼以外，不少35+女星都曾分享過素顏照，力證保養得宜，她們又有何保養心得？當中更有兩位已為人母？按圖即睇▼▼▼

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