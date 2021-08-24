智能愛人｜李佳芯9歲起護膚？素顏零走樣　日飲半杯黑咖啡去水腫

李佳芯（Ali）主演的劇集《智能愛人》熱播，李佳芯於劇中飾演Ai機械人，唯妙唯肖的演技再被觀眾大讚，更被指有機會再爭奪視后寶座。38歲的李佳芯保養得宜，在近鏡大頭之下，臉蛋緊緻白滑，全無細紋，仍然充滿少女味，這全賴李佳芯從9歲就開始護膚？



李佳芯於《智能愛人》飾演Ai機械人，唯妙唯肖的演技再度被觀眾大讚，(《智能愛人》劇照）

李佳芯經常素顏示人，崇尚簡單生活，保養方法亦同樣親民，而且人人適用。有指李佳芯從9歲開始護膚，除了臉部肌膚，身體亦不容忽視。李佳芯媽媽認為小時候開始保養，長大後皮膚才會好。她從小便讓李佳芯穿着長袖衣物，減低紫外線的傷害。所以她很少穿短褲，連睡衣也全是長袖。在素顏女神的稱號背後，李媽媽實在功不可沒。

卸妝要乾淨 平日保持素顏讓皮膚休息

李佳芯在不需要工作的日子，會盡量以素顏示人。(IG@aliaime)

藝人的工作日夜癲倒，身體與肌膚容易因此而變差，所以李佳芯放工回家後便第一時間卸妝，將臉上的彩妝與老廢角質徹底清除。而在不需要工作的日子，她會盡量以素顏示人，讓皮膚休息。睡眠不足時李佳芯會容易長暗瘡，祟尚天然護膚的她曾自製蘆薈面膜，希望藉蘆薈的消炎功效舒緩暗瘡，然而她敷上蘆薈後皮膚繃緊痕癢，才發現自己對蘆薈敏感。自此她便本着「貴精不貴多」的護膚心得，認為保養最重要的是尋找到合適的護膚品。

▼▼▼【按圖看】38歲李佳芯素顏與少女無異，難怪被網民喻為「素顏女神」▼▼▼

李佳芯身形纖瘦，不會刻意為減肥而戒口。(IG@aliaime)

▼▼▼【按圖看】李佳芯對保養身形的飲食哲學，想不到許多人減肥都會戒的食物，她從沒有禁忌▼▼▼

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李佳芯熱愛行山，運動打扮經常被大讚可愛。(IG@aliaime)

李佳芯雖然身形纖瘦但仍熱愛運動，特別喜歡在空閒時行山，除了可以保持身形以外，李佳芯認為多接觸大自然心情也會變好，有助身心靈健康，心境開朗皮膚自然會好，難怪李佳芯素顏時依然零走樣，由內靚到外！

▼▼▼【按圖看】李佳芯最愛運動，心境開朗皮膚自然會好▼▼▼

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同場加映：54歲的王祖賢在IG 貼出素顏照，被網民大讚氣質不減，是歲月不敗女神。自2004年息影並決定隱居加拿大，王祖賢並沒有怠慢樣貌與身材的管理，醉心佛學的她，連護膚保養習慣，也是佛系心態，卻成效顯著。「永遠的小倩」王祖賢已54歲有什麼凍齡心得？▼▼▼

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同場加映：61歲的惠英紅其肌膚不但看似白滑，更富有光澤彈性，惠英紅凍齡養肌有法，更自創「5大凍齡不老護膚秘訣」，而她平日愛用馬蹄敷面保濕，惠英紅更自創多個低成本護膚方法，最平只需$5？▼▼▼

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同場加映：米雪曾曬出窈窕蠻腰照，被日本傳媒封為「香港宮崎美子」，而米雪狀態保持大勇，不時分享蠻腰零贅肉，馬甲線令人羨慕，難怪有「美魔女」之稱。米雪米雪凍齡不老，全靠抗糖凍齡8大秘訣？▼▼▼