LDK選2021年22件最佳護膚美妝品　 無印$56遮瑕膏上榜洗頭水邊款?

護膚｜LDK公布2021年上半年22件最佳護膚美妝品，日常必用的防曬、精華及乳液之外，底妝、眼妝以至護髮產品亦有上榜。上榜名單由LDK團隊實測，向來有公信力，入手前可參考。



日本、台灣與香港@cosme早前相繼推出的「2021上半年美妝大賞」，成為不少女生入手美妝護膚品的參考指南。日本美容雜誌《LDK the Beauty》近日亦推出「2021年上半年最佳美妝護膚品」名單。

美容雜誌《LDK the Beauty》日前推出「2021年上半年最佳美妝護膚好物」，共有22件美容、護膚好物上榜。(LDK)

上榜22件產品由《LDK the Beauty》實測評選出來，小眾與開架品牌的產品表現出色，包括無印良品約售$56的遮瑕膏，被評「珍品」以及壓倒性遮蓋力，有效遮蓋色斑、發紅等膚況；另外，KOSE旗下開架品牌FASIO亦上榜，作為睫毛膏排行榜的「長勝將軍」，售價不到百元，用後6小時後仍保持捲度，睫毛不會結塊，柔軟輕盈。

底妝類有韓國開架的品牌Etude House上榜，約售港幣$198的氣墊粉底，被評如手機濾鏡，有柔焦效果； 護髮類則有小眾品牌Ulris推出的髮膜，被形容為「保濕乾燥髮絲的寶物」，約售$78，用後頭髮光澤不易開叉。

《LDK the Beauty》的2021年上半年22件最佳美妝護膚名單，共有14款護膚及8款美妝，種類眾多且用途不同，大可逐一查看哪些最適合自己需要。

▼▼▼【按圖看】《LDK the Beauty》評選出2021年最佳護膚美妝名單，14款護膚產品上榜，包括約售$61的洗面奶，以及松本清精華（約售$116) ▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】9件美妝產品亦上榜亦，包括Etude House 售HK$55的眼影，質地細膩絲滑、不泛白，無印良品的遮瑕膏，被評有壓倒性的遮蓋力▼▼▼

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同場加映：【按圖看】韓國必逛的大型藥妝店Olive Young，公布「2021年Olive Young10大暢銷美妝」，名單包括日常護膚保養必用的精華、面膜，另外，眼妝與底妝產品的上榜產品，也是韓國用家信心推薦的美妝好物。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】台灣@Cosme 「2021年上半年新秀賞」公布名單，評選準則包括用家的評鑑，反映上榜產品好用度，愛發掘不同類型美妝護膚好物的你，不容錯過！

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資料來源：LDK