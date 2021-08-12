減肥方法｜日本大熱「5分鐘內臟瘦腰操」　實測2週腰圍速減8厘米?

減肥｜腰圍難減？腰腹兩側贅肉突出，可快速消減？日本節目《世界一受けたい授業》邀請體操專家示範「5分鐘內臟操」，3組簡易動作訓練骨盤、核心肌肉和改善寒背，從而減掉內臟脂肪。節目參加者實測堅持2週內臟操，體重減2.4公斤，腰圍也減逾8厘米。



減肥方法層出不窮，腰腹贅肉容易囤積，要減掉不容易，「168」間歇性斷食、「斷醣飲食法」、「黑咖啡減肥法」等方法都試了也不太奏效？日本大熱的「5分鐘內臟瘦腰操」效果又如何？

現代人吃飯速度快、咀嚼次數變少、愛吃柔軟食物，雖然因內臟負荷增加，而形成肚腩。（節目《世界一受けたい授業》截圖）

日本節目《世界一受けたい授業》邀請體操專家GETTAMAN，分享「懶人5分鐘內臟操」，他提到現代人吃飯速度快、咀嚼次數少，又愛吃柔軟食物，增加內臟負荷，易引起「內臟疲勞」狀態。他建議可通過內臟操，有3組動作可令內臟、盆骨底肌肉活動「正常化」，提升新陳代謝力，加速脂肪燃燒效果。

節目組再找來另外2位女生去實測，她們連做內臟操11日後，腰圍分別減去5.6厘米與6.2厘米。（節目《世界一受けたい授業》截圖）

節目組亦邀請藝人實測 ，2週後，體重減去2.4公斤，腰圍也縮減8.6厘米，她指無改變飲食習慣，排便比之前暢順。另外，節目組再找來另外2位女生實測，她們持續做內臟操11日之後，腰圍分別減去5.6厘米與6.2厘米，效果驚人。

「5分鐘內臓操」不需額外運動器材，每日做5分鐘，即使是懶人，也不算難做，平日藉口忙碌又只想輕鬆減肥，大可一試。

【按圖看動作步驟】「懶人5分鐘內臓操」以5分鐘做3組動作有助減腰腹贅肉，連寒背也可改善？▼▼▼

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同場加映：日本另一節目《林先生が驚く初耳学！》提出「跪坐瘦腰法」，實測者每天早上跪坐1分鐘，期間無刻意節食和運動，節目指，7天後實測者腰圍縮減2厘米，另外3名實測者也有成效，腹部贅肉減少變平坦。

懶人跪坐瘦腰法 每日做1分鐘1星期腰圍近2厘米

節目中，日本肌肉生理學者講解，「跪坐瘦腰法」是通過跪坐方式訓練底層肌肉內的「腹橫肌」，有助拉提腸胃內的器官，回到正確位置不至下垂，令腰肚線條更結實，亦可糾正骨盤向後傾斜、駝背和小腹的問題。

日本節目早前便介紹了一個「懶人減肥法」，有指只需要每天花1分鐘時間，1星期後就可以有瘦腰效果。(《林先生が驚く初耳学！》影片截圖)

▼▼▼【按圖看動作步驟】「懶人跪坐瘦腰減肥運動」每日1分鐘時間，1星期後腰圍即可輕鬆減去2厘米？▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】日本減肥方法層出不窮，5大適合懶人的減肥法，只坐不動也可減肚腩？▼▼▼

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同場加映：減肚腩是眾多女生的目標，日本大熱2分鐘「Up & Down瘦腰操」，有實測者表示1週能減腰圍7厘米，逾2吋。瘦腰操容易學習，只需要兩個步驟便可以？▼▼▼

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資料來源：《世界一受けたい授業》