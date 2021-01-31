撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-01-31 19:00

朱茵是90年代的「女神」，一句「我的意中人是個蓋世英雄，有一天他會踩着七色雲彩來娶我，我只猜中了前頭，可是我猜不着這结局」讓紫霞仙子一角成為經典。朱茵最近更為手機遊戲代言，再以紫霞仙子造型亮相，廿年如一日，原來以數個簡單方法來「凍齡」。

49歲朱茵素顏一樣美麗：不節食因為會不開心？

今年49歲的朱茵除了重演紫霞仙子一角，令觀眾感嘆「女神」廿年如一日外，近來微博上的素顏相片，也可見朱茵保養得宜。而朱茵與黃貫中的女兒黃鶯一直被指跟爸爸十分相似，直到最近的相片中，才見女兒愈來愈似媽媽朱茵，相信也是美人胚子。

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好心情才不易顯老？適當「發脾氣」老公護航

朱茵曾在內地綜藝《偶像來了》與其他訪問中也提到，保持開朗與童心，也是保養良方。她指自己喜歡看動漫，就能保持心情正面。而令她保持心情正面，老公黃貫中也有莫大功勞。

曾有報導拍到，朱茵疑在商場發脾氣後拂袖離去，而被罵的黃貫中只是默默站在原地。（黃貫中＠微博））

甘願做老婆出氣袋：讓她發洩出來比較健康

黃貫曾在微博霸氣寫道：「知道為何我一直倒霉，做任何事都要比常人付出更多的努力嗎？因為我的運氣全部都用在她的身上了。」愛妻之情溢於臉上。而事實上，他亦深明朱茵，外表強幹的他卻甘願做老婆的出氣袋。曾有報導拍到，朱茵疑在商場發脾氣後拂袖離去，而被罵的黃貫中只是默默站在原地。黃貫中早年亦曾在訪問笑指朱茵會「無理取鬧」，自己也必須讓她發脾氣、發洩情緒，「明知她最不喜愛的那條毛巾便拿給她，她發洩了感覺爽，給她沖杯飲品潤喉（哄哄她），這樣比較健康，好過她抑壓。」

朱茵也曾說自己也會犯錯「會耍小脾氣及埋怨」，不過只要認清身邊人是唯一，日子便更簡單快樂。難怪她在巴黎電影節中接受訪問時表示：「如果可以回到20歲，我會早點找我老公。」

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