撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-04 17:00

由楊冪、張彬彬主演的劇集《暴風眼》正在熱播中，除了楊冪的演技與凍齡樣貌成功引起粉絲熱議外，同劇飾演苗霏的新疆美女代斯，其冷艷美貌更成為劇集最大亮點！ 29歲的代斯亦是楊冪旗下藝人，不但擁有螞蟻腰，更有44吋大長腿，不少網民亦大讚代斯顏值甚至超越同鄉迪麗熱巴，更有潛力成為新一代的「新疆女神」。

【按圖看】代斯被網民形容為新一代「新疆女神」，顏值甚至超越同鄉迪麗熱巴，有望今年擠身成為「新疆四美」之一？▼▼▼

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新疆盛產女神級美女，迪麗熱巴、古力娜扎、佟麗婭和麥迪娜更有「新疆四美」之稱。而近日新晉的「新一代新疆女神」代斯，亦被網民點名有機會擠身今年「新疆女神」票選活動，成為本年度的「新疆四美」之一。29歲的代斯出生於新疆烏魯木齊，精通4種語言的她更憑獨特的冷艷氣質，以及精緻五官考進中央戲劇學院表演系。有指代斯在學期間獲得獎學金外，更被楊冪看中招攬成為旗下藝人。

楊冪旗下藝人代斯，近日聯同楊冪出演劇集《暴風眼》，因冷艷的美貌而備受網民關注。(《暴風眼》劇照)

數年來代斯亦出演過不少劇集，如《我和胡楊的約定》、《軒轅劍之漢之雲》和《烈火如歌》等，最令網民印象深刻便是代斯在《三生三世十里桃花》，完美駕馭「胭脂」公主一角。代斯穿上古裝後猶如從畫布走出來的仙女，散發出她與生俱來的冷艷氣質。而平日私底下的代斯，穿搭不但隨性有品味，更突出了自身「9頭身」的完美比例，處處散發出獨特的女神魅力。

穿搭技巧１：「上窄下寬」平衡身形比例 改善肩寬臀窄問題

骨格大的女生想要告別虎背熊腰，可參考代斯「揚長避短」的穿搭技巧。(代斯@微博)

新晉「新疆女神」 代斯擁有不科學的螞蟻腰，更有44吋大長腿，但代斯與普遍女生一樣，也同屬Y型身材，即肩寬臀窄，呈現上寬下窄的草莓身型，穿搭上稍為不注意便輕易出現「虎背熊腰」的感覺。代斯擅長以「揚長避短」的平衡穿搭來改善身型上的缺點，例如挑選闊腳褲、寬鬆的直腳褲，用以配襯貼身的上衣來中和肩臀比例，或以簡單的V領窄肩上身配上寬鬆直腳褲，營造窄肩的上秒身效果，不但有助拉長腿部比例，更有效令腰股肢更顯纖細。

【按圖看】代斯以「上窄下寬」的平衡穿搭來改善肩寬臀窄問題，更輕易打造出大長腿與小蠻腰▼▼▼

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穿搭技巧２：穿搭配襯不應多過3種顏色 主色應佔全身面積60%

代斯擅於配色穿搭打造出造型的時尚感。(代斯@微博)

代斯私底下的穿搭簡約率性，十分合乎她的高冷氣質，在代斯平日分享的穿搭照片可見，她身上從不多於3種的顏色，而主色佔整個造型的60%，而第2和第3種的顏色則作為輔助色和點綴色，令整個造型顯得更為時尚又統一。避免了身上顏色過多，因而在視覺上出現繁重、花碌碌的感覺，令造型的簡約時尚感減分。

【按圖看】代斯身上不會出現多於3種顏色，主色佔整個造型的60%更顯時尚 ?▼▼▼

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