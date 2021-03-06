撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-06 13:00

專櫃眼霜平價版｜眼霜可改善眼周肌膚缺水，延緩細紋與色素沉澱等問題。眼周肌膚較為脆弱，市面上不少眼霜都加入了矜貴成份，價錢亦相對較昂貴。想嘗有大牌子的眼霜效果，又想以「小資價」入手眼霜，不妨參考以下由網民推薦媲美大牌Estée Lauder、Kiehl's的「平價代替品」吧！

選用眼霜前，最應該是針對自我的眼周肌膚而去選購，對症下藥。(gigileungwingkei@IG)

眼睛容易出賣真實年齡，特別現在經常戴上口罩只露出雙眼，想讓雙睛看來炯炯有神顯得尤其重要。眼周肌膚較脆弱，加上長期眨眼，使用電子螢幕及睡眠不足等問題，令眼周肌膚承受重大壓力，更容易出現細紋、浮腫和黑眼圈等皮膚老化的徵狀。不過眼霜產品眾多，主打功效亦不同，建議女生選購前最應要了解自己眼周肌膚的需要，再選擇合適的眼霜。

Estée Lauder眼霜有平9倍的替代品？

Estée Lauder升級再生基因修護賦活眼霜，向來都是品牌當中熱賣的產品。(HK$515 / 15ML)(esteelauder_hk@IG)

Estée Lauder的抗衰老產品向來都風靡不少女生，而升級再生基因修護賦活眼霜更是備受不少網民推薦，被讚有效擊退黑眼圈與眼紋。眼霜中加入了多種修護成分萃取，如海藻糖、紫松果菊、植物鞘氨醇等，除了可強效肌膚保濕力和抗氧化，亦有助對抗藍光。Estée Lauder這款皇牌眼霜質地呈水凝乳霜狀，使用質感水潤不黏笠厚重，非常容易推開，滲透度令人滿意。有用家表示只持續用約2星期，便明顯看到黑眼圈、細紋和皺紋亦減淡，眼周肌膚亦變得平順光滑。

AHC 第六代極緻全效神仙眼霜性價比高，是學生黨與小資女生必買的平價眼霜？(HK$55)(ohlalashop_b@IG)

Estée Lauder的眼霜屬於百元級別雖然不至於天價，但精明的小資女卻發現了效果可媲美它的平價替代品--韓國AHC眼霜。韓國AHC曾推出不同系列的眼霜，而深受網民歡迎的便是第6代，主打提拉緊致，以及淡化黑眼圈的全效神仙眼霜，而網民更稱它是小資女，甚至是學生必須囤貨的高性價比眼霜，效果絕不輸給大牌，重要是被指只要Estée Lauder眼霜的9份之1 的價錢，就可獲得相若的效果！

▼▼▼【按圖看】AHC 第六代極緻全效神仙眼霜值得入手的地方，及用家點評▼▼▼

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Kiehl's 牛油果眼霜出現平價版勁敵

Kiehl's 牛油果眼霜向來都深我網民喜愛，而品牌旗下的「牛油果系列」產品，在坊間更是討論度極高。(HK$470) (kiehlsjp@IG)

Kiehl's 牛油果眼霜是品牌中的熱賣產品，主要成分有牛油果油、乳木果油和胡蘿蔔素等。成份中的牛油果油含有豐富的脂肪酸潤膚劑，有助肌膚保充水分；乳木果油提取可針對令眼周皮膚回復柔滑，改善乾燥膚況。而有網民分享到，牛油果眼霜看似厚重，但上眼後膚感保濕不油膩，用無名指尖以點取方式沾取眼霜，由外至內輕輕拍按摩眼部位置後，眼霜質地漸變水狀易吸收，而水潤感基本能可保持一天，若持續使用2星期或上，眼部細紋減淡，亦沒有長出油脂粒。

SWISSE 摩洛哥堅果煥活緊緻眼霜與Kiehl's 牛油果眼霜，同屬於膩滋潤型的眼霜。(HK$109)(SWISSE@IG)

不少網民分享到SWISSE 摩洛哥堅果煥活緊緻眼霜，用起上來質感與牛油果眼霜非常相似，就連保濕效果亦相差不大。SWISSE這款摩洛哥堅果眼霜的售價只需要約100元，究竟它的是如何媲美Kiehl's 牛油果眼霜成為勁敵？

▼▼▼【按圖看】SWISSE 摩洛哥堅果煥活緊緻眼霜值得入手的地方，及用家點評▼▼▼

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