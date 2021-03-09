撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-09 21:00

48歲的李冰冰在2017年，在微博以「一切都是最好的安排！」來公開承認與比她小10多歲的圈外男友許文楠交往的消息。而本屬事業型女強人的李冰冰，近年來亦疑似刻意放慢腳步，減少電影產量來維繫戀情，更為了捍衞愛情及男友名聲而多次訴諸法律。 但4年的姐弟戀最後仍因敵不過流言蜚語，而李冰冰更在其他訪問中直言：「以為愛情是兩個人的事，面對謠言，再堅定的人也會動搖。」言下間透露著一種婉惜與無可奈何。

事業女強人李冰冰如緋聞絕源體 ：「我要嫁，分分秒秒就嫁了！」

48歲的李冰冰在2017年，在微博以「一切都是最好的安排！」來承認與圈外男友許文楠交往的消息。這段感情亦是李冰冰入行以來，首次承認的戀情。(李冰冰@微博)

李冰冰在1994年加入娛樂圈發展，出道近20多年憑堅持不懈的努力，成功奪得不少的演技獎項，如金馬獎、百花獎和倫敦國際華語電影節的最佳女主角等。李冰冰為了打入外國市埸的，甚至聘請老師來苦練英文，最終李冰冰在2012年亦憑電影《生化危機5》首次成功進軍荷里活，而頻拍外語電影的李冰冰，在外國亦漸長名聲，成為多個國際影展的紅地毯「捧場客」。

女人可以因時間的拋光打磨、雕琢而成就更好的自己。 李冰冰

李冰冰剛出道時，除曾與任泉、房產公司老闆石濤與曾合作過偶像劇《天空之城》的朱孝天傳出戀緋聞之外，其後李冰冰的名字，在後期是猶如「緋聞絕源體」一樣，甚至曾長達多年時間並未曾與男星傳出緋聞，當時甚至有訪問問及李冰冰，是不是不打算談戀愛和結婚生子，李冰冰只謂：「我要嫁，分分秒秒就嫁了！」

但愛情來到時，當中酸甜苦樂令人捨不得離去，一不小心便陷入當中，就如李冰冰曾在訪問中形容愛情是「瘋子」一樣：「愛情就是瘋子，它就是有這個魔力，它來了你就變成傻子了。 」，更謂如因對愛著了迷而變成「瘋子」，也是讓李冰冰感到最幸福的事。

【按圖看】李冰冰近年來雖然減少拍電影，只為捍衞愛情？▼▼▼

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忍痛分手帶著不捨 感悟愛情從來不只一人索取 離開是給前度最後的溫柔與保護？

李冰冰早前接受台灣版《Vogue》雜誌訪問時，表示與前度許文楠雖然已分手，但兩人仍有保持聯絡，(libingbing@IG)

李冰冰曾在微博分享過：「一段好的愛情，從獨立開始，不需要藉由外界來確認愛的存在。」初在2015年時，李冰冰已被傳媒拍到與許文楠約會，其後兩人在2017年再次被傳媒拍到在三亞行為親暱如情侶，不久李冰冰便在微博公開承認感情，當時許文楠更被網民查出身分是投資公司高層，但卻被網民冠以「投資失敗」、「軟飯男」的頭銜，有一次李冰冰更為了緋聞，不但訴諸法律，要求造遙者公開道歉。

愛情是要兩個人都要快樂，只有一個人的快樂那只是索取。 李冰冰

儘管李冰冰拼盡全力守護這段感情，但她們的愛情還是敵不過殘酷的現實，李冰冰在訪問中提到，嘩眾取寵的傳聞幾乎遮蓋男方的優點與付出，甚至成為娛樂八卦的附屬品，但好的愛情本質就擁有讓人變得更好的力量，但若愛得太沉重，是掩蓋甚至磨去一個人本來的光芒，那這一份愛便應忍痛放手，離場不再愛。

一直以來大眾的印象可能是男性要給女性安全感，但其實女性也可以用溫柔的力量給男性更加堅定的感情。 李冰冰

婚姻不是唯一獲得幸福和安全感的方式。 李冰冰

李冰冰曾分享過與前度的4年感情當中，有指她一直都是被照顧、是受益的一方，因網民與傳媒對於她擁有一定的寬容與肯定，但相反對前度許文楠卻是惡意揣測，即便分開是帶著不捨，但為了讓兩人更自在和舒坦，離開的決定反而是李冰冰給前度，一個最溫柔的擁抱外，更把兩人昔人的感情昇華到如家人般存在，讓愛情以最原始的面貌，扎根在彼此的心裏。二人雖然分手了，但關係卻是另一種珍貴的存在。

我們現在感情關係上不再是戀人，但成了情逾骨血的親人。 李冰冰

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