撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-06 21:00

90年代初，張敏、周星馳和吳孟達可說是鐵三角的配搭，凡有周星馳出現的電影，也總能看到張敏的身影。張敏憑電影《賭聖》中，形象空靈又美艷的「綺夢」一角，迅速在中港台竄紅，讓她成為一代女神。不過事業得意的張敏，至現今已53歲仍孜然一身，雖然曾被傳出已婚消息，但仍被張敏一一否認，感情生活依舊霧裡看花。

53歲的張敏當年與周星馳拍攝《賭聖》系列電影，並因「綺夢」一角而走紅。（張敏＠微博）

53歲的張敏近來篤信佛學，渾身散發出對世界那種淡然豁達的感覺，貌似對世間上的情愛，不再渴求。年輕時的張敏，不但擁有濃眉大眼，而身為上海人的她更是骨子裡流露出當地人的艷麗、風情萬種的氣質。當年張敏從上海來到香港生活，就有指被友人建議參選選美比賽入行當明星。

形象空靈又美艷的張敏，剛出道時便收獲不少的人氣。(《賭俠2之上海灘賭聖》劇照)

張敏在昔日《鄭裕玲星夜傾情》節目中曾透露，自己對選美比賽沒有信心，所以退而求其次便選擇報讀藝員訓練班，成為演員。據悉當年張敏剛出道不久，就被王晶導演發掘拍戲，首套參與電影便與是劉德華合演《魔翡翠》，後年更因在香港電台拍攝單元劇《煙火人間（上）》時，有傳被為永盛電影公司看中，繼而被公司力捧成為電影的「御用女主角」，如《賭神》、《賭俠》、《逃學威龍》、《鹿鼎記》等。

【按圖看】張敏昔日在不同電影的造型總是令人一看難忘，而張敏在電影《賭聖》中，「綺夢」一角更令人驚艷？▼▼▼

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入行後難結識「固定男友」 但遇到喜歡的人便會主動追求？

53歲的張敏入行以來曾被傳出成婚消息，但被她一一否認。(張敏@微博)

張敏在訪問節目中透露當年自己的片酬近百萬，有一部電影更達250萬，身價可謂媲美當時影后級人馬，如劉嘉玲和林青霞等人，當時張敏更期望可以開設娛樂公司，培訓藝人。張敏又表示自己在港多年，其實認識不到感情較深厚的朋友，不過也有透露自己入行後都有過戀情。

啱嘅時間就喺固定男朋友，但唔啱就唔喺固定。 張敏

張敏在與陳淑蘭舊日的訪問中，表示自己當然曾與男人吃飯、看電影等，但常拍愛情劇的張敏提到：「在劇中也可以談情說愛去拍拖，都好滿足，所以拍拖好像沒有太多必要。」，更謂自己身邊沒有太多的追求者。但張敏口中「沒有太多的追求者」，原來是指若她對對方不感興趣，便不視對方為追求者，但當自己遇上喜愛的人，也會主動去追求他。

如果我遇上我喜歡的男人，我會去追他。 張敏

婚前想當事業女強人 婚後直言自己會成為一個好媽媽？

53歲的張敏曾渴望結婚可以成為一位好媽媽，但多年來戀情未有修成正果。(張敏@微博)

張敏在《鄭裕玲星夜傾情》節目中又提到，想把事業放於人生首位，坦言現時多賺一點錢，將來都不一定只依靠丈夫，而入行初期有傳張敏與「京城四少」之一的汪雨相戀，更有報道傳出是因趙薇的介入，令戀情告終，後期亦有傳出張敏戀上前經理人劉永輝，可惜那時每每只聞樓梯聲響，多段傳聞也未有開花結果。

但張敏在2012年接受其他媒體的訪問時，便曾透露過：「我做人都好化啦。估唔到俾我遇到佢，佢幾乎喺一個男人有嘅優點佢都有，能夠同佢一齊我好開心。」、「佢人好好，對我同屋企人好細心，我覺得將下半生交託俾佢會得到幸福。」而當時報道有指出張敏口中所說的男人便是劉永輝。

將來如果我結了婚，我一定會做一個好媽媽。 張敏

當年45歲的張敏在訪問中更表明自己希望結婚後，可以盡快生小朋友，更謂自己年齡都大，想要小朋友更需要早點生，更有指張敏會在2013年嫁給對方，但傳聞卻因張敏其後直接否認而告終：「我從來沒有結過婚。」

張敏尋覓多年，可惜仍未來找到可以付託終生的那個人，但相信現時醉心佛學的張敏，或許不再視愛情是生活必要強求的東西，而所有的繁華最後亦如煙花般沉寂，心若赤誠的話便能悠悠我心，暖暖餘生。

【按圖看】53歲的張敏在2017年高調宣布復出，樣貌更被網民大讚凍齡有法▼▼▼

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資料來源：《鄭裕玲星夜傾情》、陳淑蘭訪問