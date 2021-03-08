40歲熊黛林「不科學身材」3大挑戰　簡易瘦身3招練成蜜桃臀A4腰

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-08 18:00

熊黛林自與2016年下嫁郭可頌後，婚姻生活美滿，更生下一對可愛的雙胞胎女兒。但現年40歲的熊黛林即使已生下女兒，但狀態比起產前還要勇，熊黛林更在微博曬出「不科學的身材挑戰」，令網民大表驚訝！

【按圖看】40歲的熊黛林雖然已為人母，但身材與樣貌全沒走樣？▼▼▼

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熊黛林本來在娛樂圈便是擔任模特兒，即便婚後的熊黛林已生2位女兒，但身材仍不輸從前。(熊黛林@微博)

40歲的熊黛林早前在微博發布一條，以「兩個孩子的媽媽能做什麼挑戰」為噱頭的短片，只見片中的熊黛林穿著灰色露肩針織衫，露出白皙香肩外，更突顯她毫無贅肉的腰肢。不少網民更驚嚇留言表示：「沒生過孩子的都沒她身材好。」和「這種身材是真實存在的嗎」等，大讚熊黛林身材窈窕勝從前。

熊黛林不但擁有大長腿，更擁有少女很想練成明顯的「鎖骨」。(熊黛林@微博)

在短片中熊黛林第1個不科學身材的挑戰，就在鎖骨放上一枝唇膏，而唇膏甚為輕易便可擺放在熊黛林的鎖骨上，而熊黛林更是輕鬆地完成餘下的「3個不科學身材」挑戰？

【按圖看】熊黛林「3個不科學身材」挑戰，被網民大讚「這種身材是真實存在的嗎」？▼▼▼

熊黛林依靠著飲食管理和運動來維持零贅肉的身材，曾經更於3個月內瘦去23公斤。(熊黛林@微博)

熊黛林即便已成人母，但以往擔當模特兒的她，坦言自己對身材和體重仍像以往一樣，總是「斤斤計較」，除了對雙胞胎女兒及丈夫平日的起居飲食有相當的要求外，熊黛林對於自己日常飲食營養吸收、計算亦非常著重。熊黛林曾接受訪問時表示，自己曾依靠著飲食管理來維持零贅肉的身材，曾經有次更於3個月內瘦去23公斤。

美要由內而外，美也要由外而內，對自己好一點，多做護理，才能美得更持久。

熊黛林除在微博分享自己維持身材的秘訣與方法。(熊黛林@微博)

但想要瘦得健康又想身體擁有健美的線條，熊黛林除了會從平日的飲食習慣入手外，也分享過一條以「宅家竟讓我越變越瘦？！」為題的簡易瘦身運動影片。她在短片中更說：「身材管理是一個日積月累的過程，你的付出和汗水一定會有回報的。想要有好的身材一起來跟我運動吧。」而熊黛林亦在片中分享到「3招瘦身修線條」的簡易動作，而每天更只需要數分鐘，便可慢慢練成如她般的「不科學身材」？

【按圖看】熊黛林「3招簡易瘦身修線條」動作，隨昤隨地就可練出A4腰、大長腿與翹臀？▼▼▼

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