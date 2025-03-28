2025春夏彩妝｜Sabrina先行演繹PRADA BEAUTY新品 奢華與實用兼備

【春季彩妝推介/春夏美妝推薦/美容情報】PRADA BEAUTY全新春夏新品！PRADA自去年首度加入美妝行列，推出PRADA Skin and Color 兩大標誌性系列，引來不少迴響。今年初夏，品牌再度發揮奢華魅力，打造出全新EYE ARTISTRY眼妝系列，為大家打造一套完整的眼妝衣櫥。



美妝護膚資訊萬變，想跟貼最新的美容情報的話，《01女生》將化身為美妝情報專員，為大家收集一系列最新【美容情報】：由星級美妝資訊、星級護膚秘訣，到新品速遞全都有！開箱分享之餘，亦會分析時下流行的美妝技巧，一同踏上「從漂到亮」Be Beauty 的旅程，由內到外打造【Gentle Women】！

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今次系列再由「美國甜心」Sabrina Annlynn Carpenter（莎賓娜·卡本特）率先演繹。在銀色的電梯背景影襯下，Sabrina 身穿全黑裙裝，配上隨意散落的束髮與其標誌的大眼銀瞳，展現出「既是騎士，也是公主」的PRADA Girl魅力。PRADA BEAUTY全新的EYE ARTISTRY眼妝系列將在4月全面發售，還在考慮入手的話，不妨了解一下今次系列的亮點吧。

Sabrina演繹Pradascope 濃密纖長睫毛液，為整套PRADA BEAUTY全新EYE ARTISTRY眼妝系列打開序幕（品牌提供）

PRADA BEAUTY 全新EYE ARTISTRY眼妝系列｜亮點1. 高訂時裝材質包裝造型

今次眼妝系列的外觀不單擁有代表性的PRADA LOGO字體與金屬色澤，更注入品牌自70年代開始，一直重視至今的標誌性材質：Re-Nylon再生尼龍。針織紋理的外殼加上其他細節，凝萃並象徵PRADA 的核心精髓，更詮釋高訂時裝的奢華魅力與精湛工藝。

PRADA BEAUTY 全新EYE ARTISTRY眼妝系列｜亮點2. 色調展現全新可能性

提到春夏，又怎能少得充滿活力、高濃度的色彩？全新的Prada Lines 持色柔滑眼線筆和 Prada Dimensions Holo Nude 4色眼影盤，均擁有7種玩味色調，能夠讓人盡情探索眼妝的不同可能面向，以色彩展現個性感。

PRADA BEAUTY 全新Prada Lines 持色柔滑眼線筆（品牌提供）

PRADA BEAUTY 全新EYE ARTISTRY眼妝系列｜亮點3. 呼應春日 打造花卉元素

除了玩味色彩，PRADA BEAUTY亦將代表春夏的花卉元素注入眼影盤，打造了首次增添的holo twist 幻彩色調，色調能夠隨光線與角度反射出富立體層次感的閃爍光芒，乾濕兩種狀態下更能展現出引人入勝的色彩變化。