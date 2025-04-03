春夏彩妝趨勢｜IU、張員瑛都這樣化！4點化出日韓大熱透明感妝容

【春夏美妝趨勢/星級美容情報】近年妝容從厚重妝、注重色調，變為乾淨、具有透明感的底妝，妝容色調亦會選擇能夠突顯輪廓、較淡雅的自然色調。如果你亦想跟上潮流，不妨從女星們的妝容中偷師以下要點，輕鬆化出仿如原生肌膚般的妝感。



美妝護膚資訊萬變，想跟貼最新的美容情報的話，《01女生》將化身為美妝情報專員，為大家收集一系列最新【美容情報】：由星級美妝資訊、星級護膚秘訣，到新品速遞全都有！開箱分享之餘，亦會分析時下流行的美妝技巧，一同踏上「從漂到亮」Be Beauty 的旅程，由內到外打造【Gentle Women】！

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透明感妝容｜1. 飽滿、豐盈感

想成為一個「原生美女」，臉部流暢度與飽滿感會是一大決勝關鍵。假如是臉部或略有凹陷的部分，可以借助高光或粉餅，從視覺上補充膠原蛋白。唇部的話，亦可以使用唇蜜、唇釉，從而提升飽滿、豐盈感。

透明感妝容｜張員瑛的妝容中不時可見飽滿、豐盈的唇妝（IG＠for_everyoung10）

透明感妝容｜2. 輕薄透亮底妝

透明感妝容看似沒有太多技巧，化妝新手亦能輕易化出，但其實十分考驗皮膚原生狀況。除了護膚得宜外，底妝亦需是輕薄、自然。不想化出厚重底妝的話，應該選擇質地透薄同時具保濕功能，以少量多次的輕柔上妝手法輕拍上臉，打造若有似無的底妝。

透明感妝容｜就算近距離觀看，輕薄透亮的底妝亦不會出錯！（IG＠dlwlrma）

透明感妝容｜3. 光澤感

要打造仿如原生肌膚般的妝感，暗沉、黃氣這些元素絕對不能留！大家可以根據自己膚色的需求，入手相應顏色的碎粉、遮瑕液或粉餅：紫色能夠提亮局部蠟黃及暗沉、藍色有提亮膚色的作用、綠色適合用於校正泛紅肌膚、膚色或黃色能夠提亮肌膚凹陷處，從而打造低調發光肌。

透明感妝容｜小櫻花LE SSERAFIM宮脇咲良的近照可見她相當著重妝容光澤感，看似簡單的妝容中亦藏有5個高光位（IG＠39saku_chan）

透明感妝容｜4. 突顯輪廓

為了呈現自然的立體效果，妝容會利用淡啡色調作為眼影、修容之用，另外亦會減弱眼線的存在，主要以毛流感的眉妝與重點放於眼睫毛。