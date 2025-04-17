抗老成分越高不等於越有效?醫生:5大衰老原因+選護膚品注意這幾點

抗老逆齡一直女生們夢寐以求的，不論是護膚品還是在美容療程方面﹐都不斷尋找高效且有用的產品。但肌膚老化的成因眾多，要想對抗肌膚歲月痕跡﹐要先知道出現皮膚衰老的原因，再對症下藥！這次《01女生》邀請到皮膚科專科醫生顏佩欣，與大家分享皮膚老化的真正原因，以及如何挑選真正的抗老化護膚品。



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由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的種類、成份、產地、功效及保濕程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

皮膚老化不一定是在25歲（FREEPIK）

皮膚老化不一定是在25歲

一聽到踏入25歲，就想到皮膚開始衰老，思考如何留住年輕肌膚。顏佩欣醫生指皮膚衰老的年齡是因人而異，通常是在25到30歲左右開始。皮膚衰老是由多方面原因造成，隨著年齡增長，人體膠原蛋白和彈性蛋白的生成速度逐漸減慢，導致皮膚失去彈性和緊緻度，出現皺紋。

此外，皮膚長期受太陽光線照射日積月累，更會加速皺紋產生，還可能引起皮膚表面非常粗糙和乾燥，及呈現不同程度的色斑。同時皮膚分泌的皮脂隨年長減少，讓皮膚變乾、變脆弱，也容易引起皮膚炎症，這些都是造成皮膚老化原因。

造成皮膚老化的5大原因：長期暴露於紫外線會導致光老化（FREEPIK）

造成皮膚老化的5大原因

皮膚老化除了有歲月原因，顏醫生還分享了4個造成和加速衰老的其他原因：

1. 紫外線（UV）損害：長期暴露於紫外線會導致光老化，表現為皺紋、色斑和皮膚鬆弛。

2. 環境污染：空氣中的污染物損害皮膚屏障。

3. 不良生活習慣：

-營養不足或不均衡，特別是缺乏缺乏維生素C、E等抗氧化劑，或高糖飲食促進糖化反應，損害膠原蛋白

-睡眠不足：影響皮膚修復，降低膠原蛋白生成

-吸煙和飲酒：尼古丁和酒精加速自由基生成，破壞血管和皮膚彈性

-不當護膚：過度清潔、使用刺激性產品或不注重保濕，損害皮膚屏障

4. 遺傳因素：基因決定皮膚類型和衰老速度，如乾性皮膚更容易出現細紋。

抗老成分越高不等於越有效？（FREEPIK）

抗老成分越高不等於越有效？

在選購護膚品時，當聽到抗老化護膚品蘊含的有效成分多且濃度高，都聯想到能給予皮膚的營養就更多，抗老功效也會是大大提升。這說法，顏醫生就指出需視乎情況，抗老化護膚品的功效的確與成分濃度有關，但並非濃度越高越好。

部分成分過高濃度或會引致過敏

當護膚品含有維生素A、維生素C成分，則需要在適當濃度下效果最佳，過高濃度可能引發刺激、乾燥或過敏。例如：A醇（retinol）濃度超過1%可能引起泛紅刺痛、乾癢脫皮等敏感症狀。

皮膚吸收會與分子大小有關

另外，含有高濃度透明質酸的護膚品，跟皮膚吸收成效沒有太大關係，反而是分子大小和配方更為關鍵。最重要是每個人膚質有別，對成分的耐受度也不同。例如：油性肌膚可能耐受較高濃度的酸類產品，而乾性肌膚需要溫和配方。

因此選擇抗老化產品時，應注意成分的科學濃度、配方穩定性和個人膚質特性，而非盲目追求高濃度。

挑選抗老化產品時應針對肌膚需要

在挑選抗老化護膚品時，顏醫生提醒女生們要考慮個人膚質及需要，針對具體問題選擇產品，選擇有醫學研究支持的抗老成分，例如抗皺（維生素A、胜肽）、美白（維生素C、煙醯胺）或保濕（透明質酸、神經醯胺）。

再者，陽光中的紫外線是造成肌膚老化與損傷的重要因素，挑選含有防曬的產品也有助減緩皮膚衰老，降低皺紋產生並減少其他老化跡象；也要避免含刺激性成分（如酒精、香料等）。如本身患有皮膚疾病（如痤瘡、玫瑰痤瘡、濕疹等），必須先諮詢皮膚科醫生意見。