美甲款式｜4款日本大熱花果、貝殼、寶石Gel甲　點亮時尚指尖造型

新季節來臨，每到此時便會想搜尋最新的流行資訊，從服飾、配件到指彩，一併打造嶄新樣貌的注目造型，不論從日本流行動態或時尚動向裡找蹤跡，都能在裡頭獲得自己喜愛的單品與風格。



除了注重服飾搭配之外，指彩變換當然也不能馬虎，尤其比起春季的柔美浪漫，夏天則給人一股繽紛活力印象，如果還來不及更新衣著單品的話，不妨先從指尖打造令人耳目一新的層次，以下為大家盤點4款，日本女生近期熱搜的夏日指彩圖鑑，從花卉果實、貝殼、寶石到木質金屬，讓你輕鬆呈現多變又聚焦的細節質感，一起透過以下指彩範本，凸顯專屬「夏」魅力的時髦LOOK。

4款日本夏日流行美甲款式，打造時髦繽紛的Gel甲設計（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4款夏日日本時尚美甲款式推薦（01製圖）

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1. 果實指彩

給人濃濃夏日氛圍的果實指彩，運用和風的沁涼飲品為主題，在指尖上繪畫冰淇淋梳打汽水看起來超清涼降溫，融入果實、花卉等元素，使手部細節增添滿分的季節魅力，或者透過冰塊等風格聯想，結合寶石、水鑽點綴，連結品味質感凸顯的特色層次。

2. 貝殼指彩

近期在日本女子圈相當受歡迎的「貝殼指彩」，在夏季則換上一抹雪白色彩，兼具透明感又舒適的指彩，很適合與各種服飾造型做搭配，利用海星、貝殼、珍珠的同色系加乘，呈現優雅知性的注目焦點，如果平時喜歡淡雅同時透露幾分輕甜感的話絕對要試試。

3. 雙色指彩

簡約風的雙色疊加，沒有過多繁複的裝飾，反而能加強專屬特色的時髦印象，以乳白+水藍的配色組合，連結好感度翻倍的清爽感受，換上銀+藍的混搭巧思，則瞬間變換出一股休閒個性氣息。

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4. 木質、金屬指彩

如果想透過指彩打造稍微成熟的氛圍時，不妨嘗試以木質、金屬為彩繪發想，木質紋路可以展現低調沈穩的日系大人味，而金屬系指彩混合銅、銀、金等立體線條，讓指尖也能翻玩出令人為之一亮的豐富視覺。

迎接新季節換上新指彩營造時髦焦點

以上推薦4款夏日指彩圖鑑，從各式不同風格的指彩靈感範本，讓大家也能挑選到自己喜愛的指彩，不論是擁有沁涼降溫的造型，或者低調個性的設計氛圍，一起拿著圖片預約美甲師，為夏季打造耳目一新的日系時尚印象。

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