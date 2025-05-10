開架醫美品牌8款美白淡斑精華推介　Nivea擊退暗沉兼改善暗瘡粉刺

睡眠不足、清潔不徹底，或是防曬、保養功夫不到位，不僅影響膚況，還會導致膚色與氣色黯淡無光。



當發現膚色明顯暗沉、蠟黃、色素沉澱，甚至疤痕、斑點久久未改善，或許該回頭審視一下自己的保養品清單！想要美白、提亮膚色無須花大錢，以下2025年「開架醫美美白精華」清單是春季養膚的最佳首選。

2025年開架醫美8大美白精華清單，無須花大錢輕鬆淡斑祛黃（點擊放大瀏覽）▼▼▼

8款精選開架醫美品牌美白精華推薦（Paula's Choice官網；01製圖）

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1. La Roche-Posay

La Roche-Posay B3透光淡斑精華 30ml，$525



專注於亞洲肌膚需求與暗沉困擾，La Roche-Posay以獨家美白成分MELASYL™麥拉色鏈 為核心，並強化配方中的A酯、肌肽等多重淡斑因子，能深入肌底解決黑色素問題，並實現抗老、修復、提亮與加強代謝的多重養膚效果。

2. Bioderma

Bioderma C-Concentrate Brightening Vitamin C Serum 15ml



法國Bioderma秉持溫和養膚理念，不僅成分單純，還能精準滿足敏感肌膚的保養需求。這款煥膚精華含有10%水楊酸、甘醇酸（果酸）的完美美白比例，並結合2%維他命C醣苷，能有效改善粗大毛孔、油脂調理與暗沉氣色等問題。

3. Neogence

Neogence霓淨思極透光亮白淡斑精華 30ml



現代人對好氣色與好膚質的要求越來越高，因此保養成分也需更加細緻！霓淨思熱銷的淡斑精華今年迎來全新升級，C+極透光亮白因子提升至29.7%，並結合長效抗氧配方，且堅持無酒精、無香精的溫和特性，讓肌膚在美白的同時更加穩定無負擔。

4. Paula's Choice

Paula's Choice 10%B3毛孔調理美白精萃 20ml，$395



Paula's Choice堅持以有效成分來解決肌膚問題，這款美白精萃可說是全方位的煥膚精華！內含10%菸鹼醯胺、尿囊素、甘草萃取物，能舒緩乾燥泛紅、緊緻毛孔，並搭配2%維他命C，每天使用可改善膚色不均，讓肌膚更細緻透亮。

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5. Nivea

Nivea妮維雅LUMINOUS630三效控油淡痘印煥白精華 30ml，$299



不只擅長身體肌膚的管理，妮維雅近幾年的臉部保養系列也有著出色表現。以能煥膚、加強肌膚代謝的水楊酸為養膚核心，搭載綠茶活萃因子，不只提亮膚色、淡化斑點暗沉，更能有效改善老廢角質、痘痘粉刺問題，由內而外整頓肌膚油水平衡。

6. Dr. Wu

Dr. Wu超微C美白精華液 30ml，$660



以皮膚診療為基礎，Dr. Wu不光有著專業醫師背書，產品也以溫和無添加為特點，深受信賴。這款超微C美白精華液含有乙基C、微脂C、長效C、穀胱甘肽及多種美白植物精萃，能在美白的同時調理膚況，適合日常使用且毫無負擔。

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7. Cetaphil

Cetaphil舒特膚 透亮抗敏全效淨斑精華 30ml，$300



同樣以敏感肌膚需求為研發初衷的美國品牌舒特膚，這款透亮抗敏全效淨斑精華更結合海百合萃取、菸鹼醯胺，以及維他命C、小分子胜肽，不只能有效解決暗沉、蠟黃、斑點問題，更能加速肌膚代謝、適度補水，使用後膚況透亮且乾淨。

8. For Beloved One

For Beloved One寵愛之名 白．無瑕 乙基維他命C美白精華 30ml，$378



美白保養向來讓人緊張，害怕挑錯成分反加成肌膚的負擔。為避免此項疑慮，台灣品牌寵愛之名選用有高穩定性的「乙基維他命C」作為亮白核心，可用於曬後美白減緩曬斑生成速度，淡化肌膚瑕疵。外加上輕盈，兼具保濕補水效能的使用感受，敏感肌也能安心使用。

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