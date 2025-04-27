明星愛用5款保養品精選　Jisoo愛用Dior萬用霜　連掛飾保濕又時尚

當明星們大方曝光自己的愛用保養品，總是引起一波又一波的關注！



今天我們就來看看幾款明星親自推薦的熱門保養品，無論是Jisoo在MV中使用的超人氣DIOR全效修護萬用霜，還是Ozone成員們大力推崇的GUERLAIN殿級蜂皇復原蜜精華，這些明星同款產品不僅外型吸睛，效果更是無可挑剔，快著我們一起揭開這些明星們的美肌秘密，讓你也能輕鬆擁有明星級的膚質！

明星同款5款護膚品推薦，BLACKPINK Jisoo、Anya Taylor-Joy等人愛用一次整理（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5款明星親自推薦愛用護膚品（Dior官網；01製圖）

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1. Jisoo——DIOR全效修護萬用霜Toile de Jouy珍藏版連掛飾隨行套

DIOR全效修護萬用霜——Toile de Jouy珍藏版連掛飾隨行套 50ml，$680



Jisoo愛用到在MV裡一拿出來，就讓人尖叫的DIOR全效修護萬用霜，這次以粉嫩限定版回歸，鵝卵石瓶身超Q，粉紅約依印花加上Christian Dior飾線，時尚指數爆表！質地輕盈卻超有感，乾燥粗糙都能一抹搞定，放口袋也好隨身補救超方便，媲美高訂的夢幻逸品，難怪女明星都在用！

響應時尚圈正流行的掛飾風潮，DIOR同步推出一款更富時尚趣味的《DIOR全效修護萬用霜——Toile de Jouy珍藏版連掛飾隨行套》，以粉色隨行吊飾將《DIOR全效修護萬用霜》化為最吸睛的時尚掛飾，可隨心掛於包包或服裝上，點綴造型的同時，也能隨時護手、護唇。相信這款保濕萬用霜，今年勢必再次成為萬千時尚愛好者的夢幻收藏。

2. Anya Taylor-Joy——DIOR抗污染淨肌泡沫

DIOR抗污染淨肌泡沫 150ml，$450



精靈女神Anya Taylor-Joy的潔顏秘密就是它！DIOR抗污染淨肌泡沫，一擠出就是奶霜感雲朵泡泡，遇水爆綿密超療癒，白睡蓮＋菸鹼醯胺幫你溫柔洗淨、瞬間保濕，不只洗乾淨還能留水感光澤，洗完肌膚軟嫩嫩像剛敷完面膜，香氣清新到想多洗一次，連瓶身都美到想收藏，這是一款顏值與實用性兼具的好物，難怪連荷里活巨星都大推。

3. Ozone——GUERLAIN殿級蜂皇復原蜜精華

GUERLAIN殿級蜂皇復原蜜精華 30ml，$860/ 50ml，$1,195



日前，台灣男團Ozone全員帥氣出席GUERLAIN「BEE YOUTH皇家蜂王蜜境修護之旅」開幕記者會，現場宛如走進法式夢幻蜂蜜花園，不只與粉絲互動、甜度爆表，他們更大方分享殿級蜂皇復原蜜精華#小金瓶愛用心得！哲言說自己乾燥肌有救了、佳辰大誇質地水感吸收快、子翔則狂推一瓶多效超方便，讓保養變得超簡單，完全是一試就成主顧。

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4. 小禎——京城之霜超維A微晶冰錐撫紋貼

京城之霜超維A微晶冰錐撫紋貼



小禎近日返回台灣就搶先開箱京城之霜《超維A微晶冰錐撫紋貼》，一試便驚為天人，大讚根本是「睡美人貼片」！愛用到狂推：「回到台北第一晚，就馬上來試這款新品。結果隔天起床肌膚超有感，真的稱得上是『睡美人貼片』，一睡就美。」微針科技超流行，「沒想到，現在牛爾老師直接解鎖讓你在家就能享受，無痛抗老、一貼變美，真的太懂女人心。」連續用還能淡紋、提亮、reset膚況，「真心覺得這大大拯救了我們這種又要工作、又要顧家庭的蠟燭多頭燒媽媽」！

5. Melody——Paula's Choice高效A醛PRO新生精華

Paula's Choice高效A醛PRO新生精華 30ml，$597



Melody日前在個人小紅書上親授愛用保養秘訣，提到了Paula's Choice《高效A醛PRO新生精華》根本是她的行李必備神隊友！從LA到台北，走到哪帶到哪，她大推：「產品訴求很清楚，我超愛這種直接了當！」雙維他命A的黃金組合——A醛＋A醇衍生配方，穩穩溫和代謝老廢角質、撫平細紋，還能提亮膚色、細緻毛孔，讓暗沉肌直接升級高級感。連Melody都說用了覺得年輕好幾歲，真的不誇張！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】