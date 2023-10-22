【美甲修甲】卸甲水浸泡太耐恐導致甲溝炎！指甲護理5大注意事項

指甲是人體一種特化的角質層，屬於不含活細胞的角蛋白，跟牙齒、骨頭一樣堅硬，也是唯一曝露在人體之外、保護肌膚的組織。不過，除了保護人體以外，指甲還兼具美觀的功能。



隨著指甲油越來越普及，許多人會透過各種顏色的指甲油來配合穿搭，已經是造型裡不可或缺的一部份。但在維持指甲的美麗之餘，也要留意它們的健康狀況。若是長期使用使甲油，或是卸甲時操作不慎，指甲就很容易變得白白乾乾的。

指甲護理5大注意事項，經常美甲的姊妹要留意了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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指甲油的成分

市售的指甲油為了要快速乾燥，往往會添加揮發性的溶劑、不易脫落的成膜劑、塑型劑以及大量的色素，透過溶劑將這些成分溶解成一罐罐的指甲油。市面上的指甲油成分中，較常見的溶劑有丙酮、乙酸乙酯等。目前雖然沒有明確研究指出指甲油會對人體造成重大傷害，但過度連續塗抹指甲油也容易破壞指甲的角質細胞，讓指甲變得越來越薄、容易斷裂，生長速度也會變得緩慢。所以，最好不要過於頻繁使用指甲油，擦的時候一定要注意室內通風，避免吸入過多揮發的溶劑，也盡量不要與皮膚直接接觸。

卸甲水會讓指甲受損更嚴重嗎？

既然指甲油可能會傷害甲面，那是不是每用一次都要儘快卸除呢？事實上，為了要卸除指甲油，我們使用的卸甲水（去光水）就是透過前面提到的揮發性溶劑，來溶解已經塗到指甲上的指甲油，使用時應注意通風。

有些人在使用去光水時，會因為擔心卸不乾淨，於是塗到指緣上都是去光水，甚至泡在去光水中，造成指緣乾燥。如果手上剛好有傷口，碰到去光水也會造成刺激，甚至可能導致甲溝炎。若想安全卸除指甲油，可以利用棉花棒沾取去光水，避免用手直接觸碰，並且在卸除以後確實清潔，來降低對指甲和指緣的傷害。

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甲面隔離油能保護指甲嗎？

有些人為了避免指甲受損，會選擇使用甲面隔離油（base coat）。甲面隔離油有點類似透明的指甲油，也含有溶劑、成膜劑、塑型劑，不過廠商通常還會多添加一些滋潤指甲的成分，讓使用者可以同時保養指甲。

甲面隔離油的用法是在上指甲油之前先塗一層，使得甲面上有一層薄薄的膜，讓指甲表面變得平滑，接下來塗上的指甲油也會更平整。在甲面隔離油的產品介紹中，通常是以阻擋指甲油中的色素、溶劑直接接觸指甲，避免指甲損傷為主。

護甲油跟硬甲油能拯救指甲嗎？

護甲油的主要成分通常是油脂，是幫助指甲保濕、提供指甲滋潤的產品。雖然塗上後指甲會看起來很水潤，但因為指甲本身的抓水、保水能力本來就不如皮膚強，塗上的效果很有限，無法維持保濕太久。

而硬甲油就像一層透明的指甲油，擦上去雖然能感受到指甲變硬的效果，但卸除後就會消失。市面上大多數硬甲油的成分也含有乙酸乙酯等溶劑，過度使用依舊可能使指甲變薄。購買指甲油、硬甲油時，務必要看清楚產品包裝有無刊載完整衛生福利部公告應標示項目，也不要購買來路不明及標示不完整的產品。

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想要有漂亮的指甲嗎？那就從指緣開始保養

指甲是從肉裡長出來的，如果指緣的皮膚不好，長出來的指甲也會不好看。所以我們可以利用一般的護手霜塗抹於指緣，並且減少用指甲接觸水、洗潔劑的機會，就能達到幫指甲和指緣保濕，以及強化指甲的效果。除了日常保養之外，在每次擦指甲油之間，也要留出適當的間隔讓指甲休息，才不容易造成指甲斷裂。

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