美甲頻密令指甲泛黃斷甲？營養師列8大食物　讓指甲回復強韌光澤

除了穿搭行頭，光療美甲（Gel甲）也成了每個女孩例行的造型公式，不過慣性每隔一個月就會換一次美甲的女孩們，「指甲的健康」是否也有顧及到呢？



人氣營養師Nutritionist Charlene，這回便精準為女孩們指引，日常8種「養指甲食物」，跟著營養師吃對方法，即便愛美也不再怕傷害原生指甲健康！

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1. 雞肉&黃豆：強化指甲硬度

指甲的組成莫過於蛋白質，然而要修補因光療甲彩帶來的傷害，首要補充的營養便是：蛋白質！雞肉與黃豆擁有豐富蛋白質，能有助於修復指甲表面的磨損、強化指甲韌性與硬度，也能減緩指甲因脆弱而斷裂的狀況。

2. 南瓜籽&生蠔：促進健康生長

每個月更換不同美甲造型，在修甲過程更磨耗掉好幾層指甲，使得長期做美甲的女孩，指甲普遍缺乏營養、脆弱。而南瓜籽、生蠔中蘊藏的豐富鋅質，則有助於促進指甲生長，預防甲面出現脆弱、白點浮現、變薄等狀況。

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3. 奇異果：預防脆弱暗沉

豐富維他命C不光對我們的肌膚、身體健康有益無害，對於指甲來說也是不可或缺的營養元素！長期做美甲，常會因缺氧、色素暗沉等因素，使原生甲面變得暗沉、泛黃、缺乏光澤。針對這點則推薦多攝取奇異果，滿滿維他命C便可有助於維持指甲自然原色、堅韌不脆弱。

4. 牛肉：加強甲面光澤

妳也愛吃牛肉嗎？那麼真的有福了！牛肉中蘊含豐富鐵質，鐵質可有助於強化指甲表面堅韌度，同時更能維持甲面健康色澤以及柔嫩感，讓天然指甲不會因為甲彩、高溫等傷害，變得暗沉、粗糙又脆弱。

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5. 胡蘿蔔：改善乾燥、色素沉澱

指甲油的附著，加上光療燈的高溫加熱，使慣性做美甲的女孩，手部總比別人更容易乾燥，指緣脫皮、指甲龜裂都是常態！面對缺水缺養問題，日常也推薦多攝取胡蘿蔔～胡蘿蔔擁有豐富維他命A，對於淡化指甲暗沉、乾燥有著很顯著的修護效果。

6. 秋葵：預防斷裂、促進生長

平時有著光療指甲的保護，加厚加硬了甲面，當缺少了美甲的掩護，總會顯現又薄又軟的脆弱原生甲。為了維持原生甲健康，在飲食上也建議多攝取富含鈣質的秋葵，其能預防指甲斷裂、促進甲面生長代謝，也是指甲界的超級食物呢！

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