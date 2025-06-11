扁塌髮型有救！夏日維持髮型秘訣：5招告別黏笠／貼服Barcode髮型

【髮型教學／髮型技巧】時雨時睛的夏季，除了影響心情，變幻不斷的天氣亦容易令人招架不住，對髮型以及造型而言更是莫大挑戰，汗水加上高溫，稍一不慎就會破壞精心造型，取而代之的是尷尬不美觀的黏笠、貼服髮型。不想以「Barcode 」頭示人的話，以下的髮型維持秘訣，絕對能夠拯救夏日不少女生！



夏日維持髮型秘訣 ｜使用清爽控油的洗護產品

來到夏日，頭皮容易分泌旺盛油汗，輕則頭髮扁塌、不清爽，重則會搔癢、悶出頭瘡或異味，不想尷尬情況出現， 首先要換掉滋潤、營養過多的洗護產品，減弱對頭皮的負擔。大家除了可以使用具控油功能的洗護產品，亦可以挑選具有涼感的配方，茶樹、薄荷、生薑等成份亦是不錯的選擇。

除此之外，大家亦可以定期進行頭皮深層護理，例如使用頭皮磨砂、髮醋或頭皮清潔液，讓頭皮更加清爽。

夏日維持髮型秘訣 ｜使用清爽控油的洗護產品（freepik）

夏日維持髮型秘訣 ｜「三文治定髮術」

相信不少女生都有聽聞過「三文治定妝法」，原來頭髮造型亦有類似的方法，能夠一整日都維持最佳造型！方法十分簡單，特別適合易扁塌的細軟髮質，大家可以先噴上一層定髮噴霧，記得選擇霧化感較強、不易令頭髮變得過硬的噴霧。然後再照常頭髮造型，如果使用髮型夾後續效果更為佳，最後再次使用定髮噴霧，這樣就可以打造持久又美觀的髮型！

夏日維持髮型秘訣 ｜「三文治定髮術」（freepik）

夏日維持髮型秘訣 ｜ 「瀏海定型術」

對於不少有瀏海的女生而言，最怕是頭髮變成「Barcode 」頭 ，感覺好像不修邊幅般。如果想打造不易扁塌的瀏海，不妨在夾頭髮前，將定髮噴霧噴在梳子上，梳理好後再造型，這樣既不會太生硬，同時又能打造能夠對抗潮濕、高溫或大風狀況。

夏日維持髮型秘訣 ｜ 「瀏海定型術」（freepik）

夏日維持髮型秘訣 ｜ 披髮小秘招

如果你需要披髮示人，又擔心頭髮會沾上頸肩的汗水的話，不妨試試這個方法！將頭髮分成上、下兩部分，將貼近肌膚的下部分分小束綁成三手辮，再由上部分頭髮覆蓋，減少頭髮與皮膚的接觸面，達至自行減髮量的效果。披髮當然會悶著，所以貼近面部的仍有可能被汗水沾濕，大家可以利用乾髮噴霧或蜜粉，告別黏笠感。

夏日維持髮型秘訣 ｜ 綁髮造型

要是你需要長時間在戶外的話，綁髮造型必是你的最佳選擇，不僅能夠確保髮型整日不變形，而且相當清爽。