夏日流行4款染髮髮色趨勢　日本女生流行紅棕色　紅潤顯白不沉悶

夏天來臨，大家最喜歡的髮色圖鑑又來了！



每到新季節轉換，便想透過髮型讓自己變得美美的，尤其每次換新造型的時候，不僅可以增加好心情之外，更讓精緻女孩的儀式感滿滿，平時喜歡關注日本時尚動態的大家，是不是已經開始觀察近期日本女生都在染哪些髮色，如果想讓頭髮看起來擁有全新印象的話，絕對不能錯過本篇總整理4款，從淺到深的髮色趨勢，不論是紅棕、亞麻金、深巧克力到黑色系，透過不同短髮、中長髮、長髮加乘，可以讓膚色顯現紅潤好氣色，而且整體的風格氛圍也會截然不同，輕鬆製造豐盈又輕透水亮的迷人氣息，想知道有哪些推薦嗎？一起來看看吧。

夏日打破沉悶髮色，4款日本女生最愛潮流染髮顏色，令你焕然一新（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025夏日日本流行4大染髮髮色推薦（01製圖）

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1. 紅棕色

給人太陽般溫暖感受的紅棕髮色，非常適合用來打造夏日印象，不僅可以揮別低調沉悶的髮型風格，還能快速點亮注目的焦點層次，融入紫紅、酒紅等紅色系，同時為肌膚製造顯白好氣色，搭配一刀剪短髮或層次髮，更加凸顯專屬魅力的個性氣息。

2. 深巧克力色

適用任何膚色的深巧克力色，向來是想展現好氣質的首選必備，尤其希望提升優雅知性質感，或者讓髮量看起來增加時，相當推薦染此顏色，除了巧克力色之外，可可棕也是很適合的選擇。

3. 自然黑色

宛如原生髮色的自然深黑色，是近期日本女生出鏡率最高的髮色之一，尤其合適日常懶得補染或整理頭髮的大家，混搭法式、短瀏海的微內彎中長髮，營造好感度滿分的鄰家女孩魅力。

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4. 亞麻金色

本季重新回歸時髦髮色的亞麻金色，運用挑染或漂染的設計巧思，使髮型增加豐富造型的視覺度，融入微捲長髮、鮑伯頭，讓整體凸顯滿分活力的層次線條。

本季換上日本女生最愛髮色呈現時髦焦點

以上推薦4款夏季髮色趨勢，從紅棕、深巧克力、自然黑色、亞麻金的染髮風格，不僅可製造顯白肌膚，同時帶來好感氣質，為新季節展開多變且聚焦的嶄新樣貌，接下來一起拿著圖片預約髮型師，換上新造型打造搶眼注目的日系氣息吧。

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