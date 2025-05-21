Rosé Met Gala濕髮造型掀熱議　教你髮型打造技巧+3款髮尾油推薦

韓國人氣女團BLACKPINK成員Rosé（Rose／本名：朴彩英）以168公分的三圍高挑身材和穩定維持體重45至50公斤之間的體態，一直是時尚與媒體話題的焦點。



近日，Rosé亮相2025 Met Gala，身穿致敬André Leon Talley與Saint Laurent剪裁精神的全黑西裝與披風，再配上Tiffany & Co.高級珠寶系列驚艷全場，不僅造型吸睛，其率性濕髮造型更在社群平台掀起熱議，展現出與以往截然不同的高級時尚感。

BLACKPINK Rosé Met Gala全黑西裝造型掀熱議，同款濕髮造型教學簡單教識你，附3款髮油產品推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Rosé Met Gala濕髮造型 打造技巧+3髮油推介（IG@roses_are_rosie；01製圖）

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2025 Met Gala／BLACKPINK Rosé濕髮造型引熱議！

2025 Met Gala最受矚目的焦點之一，無疑是BLACKPINK成員Lisa、Jennie與Rosé的紅毯合體亮相。其中，身高168公分、體重長期維持在45至50公斤之間的Rosé（Rose／本名：朴彩英），一身向André Leon Talley與Saint Laurent剪裁精神致敬的全黑西裝與披風造型，搭配Tiffany & Co.高級珠寶系列驚艷全場，她以經典金髮登場，卻巧妙運用濕髮造型為整體造型增添時尚感，成為全場話題。

只是濕髮造型稍有不慎就容易變成油膩感十足的「三天沒洗頭」效果，或是看起來像剛被雨淋過般狼狽，接下來就教你如何掌握重點，打造高級又不失俐落的濕髮造型！

BLACKPINK Rosé濕髮造型打造技巧

Step 1. 髮油使用量約一元硬幣用量

選擇具濕潤光澤感或油性質地的造型品，擠出約一元硬幣大小的份量，先於掌心搓開並延展至指縫之間，再均勻塗抹於髮絲，避免局部過重或產生結塊感。

Step 2. 用指尖輕挑髮絲均勻塗抹

以指尖深入髮絲間，搭配指腹輕柔撥鬆，這樣的塗抹方式不僅能讓線條感更加分明，也能避免造型品集中造成結塊，建議加強於髮中至髮尾部位，不要塗抹到髮根，才能保有髮根蓬鬆及提升造型的清爽度。

Step 3. 直板夾塑型

最後一步是用直板夾進行定型，可以從髮根開始夾出蓬鬆感，營造自然的立體輪廓，短髮女孩可先將髮中部順直，再將髮尾夾出俏麗的外翹效果；長髮則可從髮中夾出柔和弧度，呈現自然捲感，夾髮時建議放慢速度、均勻受熱，避免中途卡頓造成折痕，可依需求選擇內彎或微外翹，讓整體濕潤造型更具層次感，不易扁塌。

3款髮尾油推薦

1. SAWAA

SAWAA暖杉高效修護髮油



「暖杉高效修護髮油」宛如一層輕盈晨霧，輕輕覆蓋於髮絲之上，喚醒髮質潛藏的光澤與彈性，讓日常每一刻自然閃耀柔光。它蘊含七種來自大地的珍貴植物油：向日葵的柔潤、椰子的滋養、亞麻籽的柔順、牛油果的濃厚、摩洛哥堅果的修護、澳洲堅果的平衡以及橄欖油的穩定，層層滋養、絲絲滲透，再搭配稀有的微藻油與黃金海藻精華，彷彿從深海汲取純粹能量，重建髮絲結構、提升韌性，同時對抗紫外線與環境傷害。

質地輕盈如絲，卻蘊含深層修護力，一抹即融，無厚重黏膩感，只留下柔潤與自然透亮的光澤，即使是乾燥、毛躁或剛經歷染燙的疲憊髮絲，也能在數次使用後回復滑順彈性，如同沐浴在森林晨曦中的枝葉，充滿生機與靈動。

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2. Dior

Dior MISS DIOR香薰美髮油，$500



Dior「MISS DIOR香薰美髮油」，以無酒精配方搭配珍貴「玫瑰蠟」成分，打造出質地輕盈卻修護力滿分的夢幻髮油。不僅能快速滲透、深層滋養，還能讓疲憊髮絲恢復強韌與光澤，散發自然柔順的迷人氣息。使用時只需少量噴於手心，搓勻後以指尖輕抹髮梢，便能讓每一縷髮絲被溫柔包覆，實現日常中最優雅的保養儀式。

3. LUCIDO-L

LUCIDO-L摩洛哥精華護髮油，$69



LUCIDO-L旗下明星商品「摩洛哥精華護髮油」，選用來自摩洛哥西南部的珍貴堅果萃取，能深入滋養髮芯、有效對抗毛躁，質地好推延展、清爽不黏膩，成為日常護髮與造型的絕佳利器，全系列皆添加熱防護配方，能有效減少吹整與造型對髮絲的傷害，不僅護髮效果出色，「摩洛哥精華護髮油」更散發出蘋果、蜜桃與茉莉交織的淡雅花果香調，讓每一次使用都宛如奢華的美髮儀式。

此次與Sanrio聯名推出的限定系列共四款，經典型「My Melody款」、滋潤型「PC狗款」、修護型「企鵝Tuxedo Sam款」與抗躁型「Kuromi款」，針對不同髮質需求貼心設計。包裝延續品牌原有配色風格，更巧妙藏入設計彩蛋，療癒又實用，是髮質呵護與收藏價值兼具的夢幻逸品。

2025 Met Gala上，BLACKPINK Rosé以一身致敬時尚傳奇的黑色西裝造型亮相，搭配亮眼濕髮造型掀起熱議，展現高冷時尚風格，想要完美駕馭這款造型，只要掌握好造型品的選擇與使用手法，再加上簡單塑型技巧，就能輕鬆打造出不扁塌、不油膩、線條感十足的明星級濕髮Look！

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