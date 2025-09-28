i-dle葉舒華易胖體質靠戒「1食物」瘦出螞蟻腰　公開4大瘦身秘訣

(G)I-DLE撐過七年魔咒，正式更名為「i-dle」展開新篇章。團員們的狀態也一個比一個好！其中舒華最近更是靠著「戒麵粉」瘦出超驚人的螞蟻腰，再度掀起討論！



曾因為「嬰兒肥」被批評的i-dle成員葉舒華，剛出道時因圓潤的臉型和偏肉的體態，曾遭受不少酸言酸語，甚至被酸外型「不適合女團」。其實，舒華的身材在現實生活中並不算胖，只是專業鏡頭會放大臉部與身形比例，讓她在螢幕上看起來更吃虧。

不過，舒華沒有因此自怨自艾，而是透過自律與努力調整自己的飲食與運動習慣。之後在(G)I-DLE出道7周年之際，她成功瘦出人生新高度，成為「零死角女神」，照片影片怎麼拍都超好看！

i-dle葉舒華4大瘦身秘訣，易胖體質實現女神身材（點擊放大瀏覽）▼▼▼

i-dle舒華4大瘦身秘訣（yeh.shaa_@IG；01製圖）

+ 10

仙女降臨！舒華古裝照驚豔全網

8月27日，舒華在IG上曬出多張身穿古裝的美照，第一次挑戰古風造型就直接封頂，被網友譽為「古裝天花板」！照片中，她的臉型線條緊緻俐落，下頷線也很完美，氣質清冷脱俗，彷彿小說裏的仙女走進了現實。

網友熱烈留言盛讚：

「這也太仙了吧！」

「不演古裝劇真的太可惜！」



可以說，瘦身成功後的舒華，氣場完全升級，無論現代裝或古裝都美得像開掛。

戒麵粉瘦出螞蟻腰

先前在i-dle官方YouTube頻道釋出的彩排後台直擊影片中，舒華自信露出纖細的小蠻腰說：

這是戒掉麵粉打造出來的螞蟻腰！

更補充：「今天就算MINNIE追著餵我，我都不會吃！」這段影片一曝光，立刻引發網友熱議：「舒華真的越來越瘦了！」

為甚麼「戒麵粉」會瘦

1. 減少總熱量攝取

各種麵粉製品如麵條、麵包、拉麵、蛋糕、餅乾，熱量都不低，而且容易一不小心就吃過量。戒掉這些高碳水、高熱量的食物，自然會大幅降低一天的總熱量攝取。當熱量不足以支撐身體日常運作時，身體就會開始動用脂肪來供能，進而減重。

2. 控制胰島素分泌，減少脂肪囤積

澱粉經過消化吸收後會迅速升高血糖，刺激胰島素大量分泌。胰島素的功能之一就是促進脂肪儲存，因此澱粉吃太多，脂肪就更容易囤積。特別是腹部脂肪對胰島素特別敏感，當你減少麵粉攝取、胰島素分泌變少時，腹部脂肪更容易被優先動員來燃燒，這也是為甚麼很多人覺得「戒麵粉瘦肚子最快」。

3. 初期脱水＋肝醣消耗

戒澱粉後，身體會先消耗肝醣和伴隨儲存的水分，這使得減重初期體重掉得特別快。而當這段水分耗盡後，才會開始真正動用脂肪作為能量來源，進入穩定燃脂階段。

4. 減少腸胃負擔，改善脹氣

精緻澱粉消化速度快、升糖指數高，容易造成腸胃脹氣、血糖波動不穩定。有些人只要戒掉這類食物，腸胃壓力減輕、排便順暢，不只視覺上肚子更平坦，整體代謝效率也會提升。

戒麵粉≠完全不吃澱粉

雖然「戒麵粉」在短期內看起來效果明顯，但專家也提醒，不建議完全杜絕碳水化合物，畢竟碳水還是身體主要能量來源之一。若長期極端控制碳水攝取，可能導致能量不足、情緒不穩、甚至影響女性荷爾蒙與基礎代謝率。

理想做法是減少精緻澱粉（如白麵粉製品）、增加高纖維的複合型碳水化合物，例如番薯、南瓜、糙米、燕麥等，搭配蛋白質和大量蔬菜，既能滿足營養，也能達到瘦身目的。此外，也建議不要完全仰賴「禁食」某類食物來減重，而是找到能長期執行的飲食節奏，才能真正瘦得健康又持久。

舒華親曝4大瘦身秘訣：意志力最關鍵

除了「戒澱粉」，在網友瘋狂敲碗後，舒華也在訪談中分享了她的減肥心法，她坦言自己屬於「一旦吃飽就容易胖」的體質，因此要想瘦下來，自律是唯一解。她表示自己的瘦身秘訣還包含：

1. 靠「意志力」少吃，嚴控飲食

舒華強調，減肥沒有捷徑，意志力就是關鍵。她非常清楚自己的體質，一旦一餐吃得太飽，就很容易囤積脂肪，所以她選擇控制份量，避免過度進食。

2. 完全戒甜食與精緻澱粉

現在的她不碰麵包、蛋糕，也完全不吃甜食。精緻糖分不只讓熱量飆升，還會引發血糖波動，影響代謝。戒掉甜食後，可以看到她的體態變得更緊緻，皮膚狀態也更穩定。

3. 多喝水，但只喝常温或温水

舒華表示瘦身真的要多喝水，但她避免喝冰水，會選擇常温或温水。適量補充水分，能促進循環與排毒，讓身體維持輕盈狀態。

4. 維持運動習慣，讓身體流汗

舒華：「盡量讓自己出汗」。流汗可以幫助身體代謝，除了透過運動，她也建議可以三温暖或蒸桑拿，藉由排汗讓身體保持循環。

每個人的體質不同，不需要盲目跟風別人的方法，而是要找到最適合自己的飲食與運動模式。舒華的原則是：戒掉精緻澱粉、減少攝取高糖高熱量食物、保持適度運動、維持良好生活習慣，持之以恆自然就會見到成果。

同場加映：權恩妃音樂節傲人身材惹議 私藏4大飲食瘦身技巧 維持體態秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

延伸閲讀：

孫芸芸25歲女兒美若天仙！好膚質被問到爆，分享少吃這食物，素顏直接發光！

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】