日韓大熱旅行千金妝畫法公開！精選3大底妝推薦　輕鬆打造高級臉

每次畫腮紅都覺得臉像曬傷？不是你技術爛，是用錯方法啦！



現在韓妞日妞都在瘋「千金腮紅畫法」，光澤透亮、氣色爆好，連不上底妝都能出門。只要掌握對的上妝步驟，再配上好推又服貼的液態或霜狀腮紅，你也能晉升高級臉，畫出名媛氣場的立體澎潤蘋果肌！

旅行千金妝5步驟公開（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5步打造旅行千金妝（AI生成圖片；01製圖）

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1. 妝前乳_水光透亮

T字薄控油、臉頰厚拍光感水光乳，讓底妝服貼又透亮。

2. 底妝_輕透零瑕

用美妝蛋由內向外輕拍，暗沉或斑點先遮瑕再拍粉底，肌膚像打了高級濾鏡。

3. 定妝_霧面持久

蜜粉＋定妝噴霧掃全臉，再輕拍融合妝感，妝容持久不脫，質感滿分。

4. 腮紅_溫潤千金色

斜刷顴骨最高點輕暈到太陽穴，膏狀或乳霜質地打造水潤光感，氣色自然高級。

5. 唇膏_水光裸色唇

先畫唇線，再疊擦上粉裸色的保濕水唇膏，彷彿天生好氣色的千金唇妝瞬間完成。

千金妝底妝推薦

1. Sisley 活膚再生瑩采粉底液

這款粉底超奢華，富含抗老精華，質地親膚又水潤，上臉立刻透亮無瑕，讓膚質看起來年輕又健康！

承襲Sisley頂級抗皺活膚成分，不只是底妝，更像在幫肌膚做保養，長期用還能維持肌膚平衡，連細紋和肌膚暗沉都偷偷修護～

Sisley 活膚再生瑩采粉底液，$1,320，30ml



2. Muzigae Mansion 透明顏料罐光澤液態腮紅露

這罐就是「千金腮紅」本尊！主打55%養膚精華＋水彩透亮質地，畫上去不只氣色超好，連膚質都跟著升級。

質地滑順、不卡粉、不厚重，乾肌敏感肌都能安心用。重點是那個微光感超神，像自帶柔焦濾鏡，五官直接變立體，不用修容也顯骨相！

Muzigae Mansion 透明顏料罐光澤液態腮紅露



小編也特別將白肌、黃肌推薦色號，整理在以下提供大家參考~

3. Prada Light原生光感唇膏 Brown

Prada Light原生光感唇膏Brown色超百搭，誰擦誰好看！

唇膏裡的微米稜鏡科技超厲害，光線折射出多層次水光感，唇色自然又閃動，好像自帶高級感光圈～水潤又精緻，隨便一抿都超有前衛時髦感，完全是旅行千金必備唇色！

Prada Light原生光感唇膏，$380



同場加映：精緻妝容如何減少暗沉脫妝？化妝師教3招用面紙+海綿解決粉底氧化（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】