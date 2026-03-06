舒淇補妝不卡粉神技公開　局部敷「1物」妝感回春　告別浮粉顯紋

乾肌與熟齡肌最怕的就是粉底「不服貼」，卡粉、結塊、顯紋，尤其是眼下、鼻翼、法令紋等細節處，更是容易暴露乾燥問題。即使底妝前保濕做得再好，妝容一整天下來還是可能會乾裂顯紋。



金馬影后舒淇便曾在小紅書大方分享自己的「補妝不顯紋小秘訣」，她的方法超簡單、零技術門檻，卻讓粉絲驚呼實在太好用！

用「眼霜」局部敷一下，妝感立刻回春

今年49歲的舒淇，肌膚狀態堪稱逆天，近看幾乎沒有瑕疵。然而她也坦言，隨著底妝在臉上久了，眼下、法令紋等細緻區域仍會乾、會卡粉，需要重新補妝。她的方法非常簡單：

看看舒淇補妝前眼霜輕敷小妙招吧（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

先在眼下、法令紋等乾燥區域厚塗一層眼霜，靜置片刻後，用指腹輕輕把眼霜拍開，讓肌膚吸收一下、恢復柔嫩狀態，接著再用濕紙巾或沾濕的化妝棉輕拭即可上妝。

這個步驟的目的不是「把妝全部卸掉」，而是讓肌膚重新回到水潤狀態，使底妝緊密貼合肌膚。妝一補完，就像剛上完完整底妝般細緻服貼，完全沒有浮粉、結塊的痕跡。

彩妝師Marco：凡士林也能救乾燥卡粉

不只眼霜，彩妝老師Marco也曾分享過同樣的概念。如果遮瑕膏太乾、眼下容易顯細紋，他會使用「凡士林救急法」：

用棉花棒沾一點凡士林，在眼下、法令紋、鼻翼等乾燥區域薄薄塗上一層，再以指腹按摩、畫圈，讓肌膚表面充分被滋潤。接著用化妝棉沾化妝水將凡士林輕拭掉，肌膚立刻變得柔軟飽水但不油膩。

這時再上平常容易乾的遮瑕或粉底，就會驚訝地發現「不卡粉了！」，甚至像是做了急救保濕，肌膚細緻度瞬間提升。

為什麼這招這麼有效？

無論是眼霜或凡士林，敷在肌膚上時可以「創造短暫封閉式保濕」。當這些油脂性或高保濕成分停留在肌膚表面時，會形成微型「封閉環境」，讓水分更有效滲入角質層，並迅速軟化乾硬的肌膚。過程很像是濕敷或凍膜，當角質層在短時間內吸飽水，表面變得平滑水潤，這時再上妝，粉底能更均勻附著在皮膚上，妝效也會更持久、不容易再次結塊。

這種方法對乾性肌、熟齡肌、冬季乾燥肌特別有效，透過這樣的局部敷保濕，可迅速改善肌表粗糙，替補妝重建平滑基底，使底妝彷彿「原生肌」自然又好看。如果你也常因為乾燥而妝越補越糟，不妨試試這招，讓肌膚喝飽水，底妝自然就會乖乖貼好。

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】