「這唇形」擁有富貴相！好命唇5步畫法秘訣教學　附3款唇膏推薦

在面相學之中，唇部被視為臉部的聚寶盆，象徵著個人運勢與魅力。擁有一雙好命唇，不僅是外在的美麗，更是內在的福氣象徵。



這篇文章將帶你深入了解小紅書爆紅的「好命唇」秘訣，並教你如何透過簡單的唇妝技巧，輕鬆畫出富貴相，讓你的美麗與好運同行。

嫁入豪門的「好命唇」

嘴唇不僅僅是臉部的一部分，它象徵著個人的食祿和命運。傳說中，擁有「好命唇」的女人，通常擁有微微上揚的嘴角，宛如隨時掛著微笑般的幸福感。這樣的唇形不僅讓人看起來親切迷人，更被視為擁有好運和富貴的象徵。同時紅潤、保濕潤澤、唇紋淡，也是好命唇的特徵，預示著她們一生衣食無憂，甚至能夠嫁入豪門。無論你是否相信這種說法，擁有這樣的唇形都能為你增添不少魅力。

好命唇畫法教學

步驟1：先用唇線筆勾勒出嘴角上揚的唇形

步驟2：按照勾勒出來的線條，擦上保濕唇彩

步驟3：等唇彩半乾時，用手指將唇彩由唇外往內暈染開

步驟4：用手指從唇周邊緣暈染開，加強雙唇立體度

步驟5：加深一下內下唇顏色即可



保濕唇膏推薦

1. SISLEY

SISLEY 凝潤絲絨柔霧唇膏，3g，$430



Sisley的凝潤絲絨柔霧唇膏，以植物精華為基底，提供極致滋潤，讓雙唇長時間保持柔嫩。雙重防護機制確保唇色持久且不顯唇紋。斑馬紋設計的唇膏殼時尚前衛，水晶狀膏體在光線下閃耀。擁有四大主題色系，從裸霧到紅霧，每一款都展現天鵝絨質感，輕鬆打造完美好命唇。

2. CELINE

CELINE LE ROUGE CELINE 緞光唇膏，$620



CELINE的LE ROUGE CELINE 緞光唇膏，以經典巴黎風情和絲絨般光澤著稱。金色外殼搭配品牌標誌，彰顯高貴氣質。提供15款色號，從經典到新潮，適合各種妝容需求。質地滑順滋潤，顯色度絕佳，無論是日常妝容還是特殊場合，這款唇膏都能輕鬆打造自信迷人的好命唇效果。

3. BOBBI BROWN

BOBBI BROWN 晶鑽漾色盈潤唇膏，$350



BOBBI BROWN的晶鑽漾色盈潤唇膏，以高保濕植萃成分和釉光妝效著稱，讓雙唇豐潤光澤。霜淇淋質地提供舒適感，即使不使用鏡子，也能輕鬆上色。特別推薦「Nude Mauve 薔薇」色號，瞬間提亮膚色，成為2025必備單品，為整體妝容增添奢華光彩。

