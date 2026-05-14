韓國女團妝容拆解！Jennie掀無眉妝熱潮、Ahyeon煙粉色妝最顯白

韓國女團妝造一向是話題所在，亦是全球時尚指標。隨著BLACKPINK 四位成員合體出席年度時尚盛事Met Gala 、aespa最新MV釋出、BABYMONSTER強勢回歸 、MEOVV預告回歸概念照曝光等等，大約相繼揭曉了今年的美妝風向。從「Y3K」未來感到「Balletcore」的溫柔延續，2026年的妝容在「大膽前衛」與「清透高級感」之間找到了完美平衡，一齊來拆解當中的潮流關鍵字。



彩妝趨勢2026｜1.漂染無眉妝

在2026年的 Met Gala 紅地毯上，BLACKPINK 四位成員的合體造型無疑是全球焦點。當中Jennie大膽地淡化了原生眉毛，以極淺色且纖細的眉型示人，這種「漂染無眉妝」能有效弱化眉眼的攻擊性，讓視覺重心轉移至精緻的眼妝與整體的空靈感，預示著濃密深色眉毛將暫時告別主流。

彩妝趨勢2026｜漂染無眉妝的興起 (Getty images)

彩妝趨勢2026｜2.原生感底妝

在 Met Gala 上，Jisoo 的仙子妝由美妝大師 Pony 親手打造，底妝強調猶如原生肌膚的通透水光感，亮點在於雙頰與眼下位置掃上帶有細閃的高光與玻璃水光腮紅，配合平拉眼線與根根分明的束感睫毛，營造出既溫柔又帶有透明感的氛圍。

彩妝趨勢2026｜2.原生感底妝 (IG@sooyaaa__)

彩妝趨勢2026｜3.末世病嬌感妝容

aespa 在《WDA（Whole Different Animal）》MV 中 ，Winter捨棄乾淨的臥蠶，反而用灰紫色與深咖啡色眼影做出如同「黑眼圈」 的眼下煙燻妝，讓眼神看起來帶有楚楚可憐的病態美。眼頭與鼻樑銜接處點上珍珠白高光，既增強了面部的立體感，營造一種頹廢而精緻的高級美。

彩妝趨勢2026｜3.末世病嬌感妝容 (IG@imwinter)

彩妝趨勢2026｜4.Y3K 未來感眼妝

《WDA》MV 中， Winter眼妝捨棄了傳統的黑色睫毛膏 ，用上銀色漆感睫毛膏勾勒出一根根銳利、如冰晶般的立體束感，營造出一種「非人類」的仿生美感。 眼頭位置以深色眼線開眼角， 配上灰藍調混血感隱形眼鏡，增加眼神的侵略性與神秘感，完美契合MV主題。

彩妝趨勢2026｜4.Y3K 未來感眼妝 (YT@《WDA（Whole Different Animal）》MV)

彩妝趨勢2026｜5.貓系妝感

貓顏系女團MEOVV的妝容靈魂在於眼線。用精細眼線筆從眼尾1/3 處開始拉長且輕微上揚 ，並且做出「開眼頭」的妝感，讓眼型顯得更加細長嫵媚，營造出冷冽感，塑造冷冽又魅惑的眼神。

彩妝趨勢2026｜5.貓系妝感 (IG@MEOVV)

彩妝趨勢2026｜6.修容式胭脂

把胭脂掃在蘋果肌中央的畫法已過時！用低飽和度或棕色調胭脂從顴骨最高點向太陽穴延伸，形成一個倒三角形，既能提升氣色又能修飾面部輪廓。

彩妝趨勢2026｜6.修容式胭脂 (IG@MEOVV)

彩妝趨勢2026｜7.「人畜無害」煙粉色妝感

打破傳統裸妝的單調感！在Ahyeon身上最常看到的是煙粉色（Smoky Pink）妝感。這是一種低飽和度、帶有灰調的粉色，保留了少女的甜美卻不失輕熟的高級感， 營造出溫柔、沉靜且不挑膚色的氣場。

彩妝趨勢2026｜7.「人畜無害」煙粉色妝感 (IG@ahyeon__jung)

彩妝趨勢2026｜8.水光玻璃唇

水光感唇妝一直是討論度最高的妝容之一，結合唇線筆模糊邊界的畫法，將重點深色集中在唇部內側，讓雙唇看起來如裹上蜜糖般豐盈飽滿，同時中和了眼妝的凌厲。

彩妝趨勢2026｜8.水光玻璃唇 (IG@imwinter)

彩妝趨勢2026｜9.「偽素顏」的束感睫毛

韓系妝容標誌性的束感睫毛依舊延續，在女星們私下日常、紅毯造型等都可看見根根分明的睫毛效果。利用睫毛定型液將睫毛聚攏成幾簇，既能放大雙眼，又不會遮蓋掉上方眼影的細節，讓妝容整體層次分明。